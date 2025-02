Malas noticias para los trabajadores: se acabaron las trampas al fichar para siempre

La aprobación de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas sin reducción del salario es una de las medidas positivas que se encaran en este 2025. Sin embargo, esta medida es posible que se demore en el tiempo porque la medida debe cumplir con los plazos, y si consigue el aprobado del Congreso de los Diputados, podría aplicarse antes de finales de año, como acordaron PSOE y Sumar.

Además, más de dos millones y medio de trabajadores se verán beneficiados por la subida del Salario Mínimo Interprofesional que ha anunciado la Ministra de Trabajo y Vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz.

Aunque la medida que más cautiva a los trabajadores es loa reducción de la jornada laboral el anteproyecto de ley recoge otras medidas que también se aplicarán.

¿Es obligatorio fichar en tu puesto de trabajo?

La legislación actual estipula que las todas las personas que realicen trabajos en empresas que desarrollen en territorio nacional tiene como obligación fichar. De esta misma manera, las personas que trabajen en el extranjero en empresas españolas también deben hacerlo.

Si te encuentras en una situación de teletrabajo tanto indefinida como temporal fichara también es una obligación. En estos casos la empresa debe contar con un software específico que se pueda instalar en los equipos de trabajo, en la nube o a través del teléfono móvil.

Las empresas deben cumplir las normas y no falsear los fichajes. El período de trabajo, de inicio a fin, será considerado como tiempo de trabajo efectivo. Una vez se excedan las horas laborales el tiempo extra se contará como horas extras o tiempo complementario. Asimismo, esas horas extra serán contabilizadas y retribuidas para todos los trabajadores.

¿Qué pasa si te olvidas de fichar?

Los fichajes depende de la persona empleada, pero la empresa debe llevar un seguimiento, ya que las multas ante una inspección de trabajo oscilan entre 60 € y 187.515 € dependiendo de la gravedad.

Para que esto no ocurre se debe facilitar a los trabajadores un sistema de fichaje cómodo, de fácil acceso y con un buen funcionamiento. Esto ayudará a reducir los olvidos de los trabajadores y a evitar sanciones económicas.

Inspección de trabajo

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social tendrá acceso a todos los registro de jornada, para evitar las falsificaciones. Además, se hará de manera digital para que los registros no puedan ser modificados por las empresas.

Otra de las normas es la desconexión digital que permite al trabajador no responder llamadas o mensajes de su trabajo en su tiempo de desconexión. Además, esto es un derecho obligatorio, no se puede renunciar a él. De esta manera, no responder cuestiones de trabajo fuera de tu horario no puede tener un impacto negativo en tu puesto de trabajo.