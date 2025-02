Cómo saber si te han aprobado el paro: así puedes comprobarlo

Solicitar una prestación por desempleo al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es un proceso fundamental para aquellas personas que han perdido su trabajo y necesitan apoyo económico. Sin embargo, una vez presentada la solicitud, es común preguntarse cuánto tardará la respuesta y cómo se puede comprobar si ha sido aprobada o denegada.

El SEPE tiene la obligación de dictar una resolución expresa en todos los procedimientos de solicitud de prestaciones y comunicarla a la persona interesada. Una vez que el SEPE haya tramitado tu solicitud, recibirás una notificación en tu domicilio o en la dirección que hayas facilitado para este tipo de comunicaciones. En este documento se te informará si la prestación ha sido aprobada o, en caso contrario, si ha sido denegada junto con los motivos específicos.

Es importante revisar con frecuencia el buzón de correos y asegurarte de que los datos de contacto proporcionados al SEPE sean correctos para evitar demoras en la notificación. En caso de que la resolución sea negativa, es posible iniciar un proceso de reclamación para impugnar la decisión.

Métodos para comprobar el estado de tu solicitud

Si quieres conocer el estado de tu solicitud antes de recibir la resolución oficial, existen varias formas de hacerlo:

A través de la página web del SEPE: Puedes consultar el estado de tu expediente accediendo al portal del SEPE. Para ello, necesitarás un certificado digital, DNI electrónico o usuario y contraseña del sistema Cl@ve. Por teléfono: El SEPE dispone de un servicio de atención telefónica a la ciudadanía donde puedes preguntar por el estado de tu solicitud. Es recomendable tener a mano tu DNI y otros datos personales para agilizar la consulta. En la oficina de prestaciones: Si prefieres una consulta presencial, puedes acudir a la oficina del SEPE donde presentaste tu solicitud. Para ello, es necesario solicitar cita previa, lo cual puedes hacer tanto por teléfono como en la página web del SEPE.

El paro en España sube en 38.725 personas en enero y se queda al borde de los 2,6 millones / Europa Press

Es recomendable utilizar estos medios para obtener información actualizada sobre tu expediente, ya que, en algunos casos, la notificación oficial puede tardar en llegar a tu domicilio.

Plazos que maneja el SEPE para responder

Una vez que presentas la solicitud de prestación por desempleo, el SEPE tiene un plazo de 15 días para resolverla, siempre que toda la documentación esté en regla. Posteriormente, dispone de un plazo adicional de 10 días para enviarte la notificación con la resolución de tu caso.

En total, el tiempo máximo que debería transcurrir desde que entregaste la solicitud hasta que recibes la respuesta del SEPE es de aproximadamente 25 días. Sin embargo, en algunos casos, pueden producirse retrasos debido al volumen de solicitudes o a posibles requerimientos de documentación adicional.

¿Qué hacer si no recibes respuesta en tres meses?

Si han pasado tres meses desde la fecha en que presentaste tu solicitud y no has recibido ninguna notificación, la ley establece que se considera desestimada por silencio administrativo. Esto significa que, aunque no haya una respuesta explícita del SEPE, la prestación se entiende como denegada.

Una oficina del Sepe en la ciudad de Alicante, donde se tramitan las ayudas del paro. / Pilar Cortés

En este caso, tienes derecho a presentar una reclamación previa a la vía judicial. Esta reclamación debe dirigirse al SEPE y debe presentarse en el plazo de 30 días hábiles desde que se cumplió el plazo de los tres meses sin respuesta. Si el SEPE vuelve a rechazar tu solicitud tras la reclamación, puedes acudir a la vía judicial para impugnar la decisión.

Motivos por los que tu solicitud puede ser denegada

Existen varias razones por las cuales el SEPE puede denegar tu solicitud de prestación por desempleo. Algunos de los motivos más comunes son:

No cumplir con el periodo mínimo de cotización exigido.

No estar dado de alta como demandante de empleo.

No haber presentado toda la documentación requerida.

Haber rechazado una oferta de empleo adecuada o una acción formativa propuesta por el SEPE.

Haber agotado el derecho a prestaciones previas sin cumplir los requisitos para una nueva solicitud.

Si recibes una resolución denegatoria, revisa bien los motivos indicados y evalúa si puedes presentar una reclamación o subsanar el error.