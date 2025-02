Esto es lo que pagarás de IRPF con la subida del SMI según la calculadora de Hacienda

La reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España ha generado cambios importantes en la fiscalidad de los trabajadores con ingresos más bajos. Hasta ahora, quienes cobraban el SMI no estaban obligados a tributar por IRPF, ya que su salario estaba por debajo del mínimo exento. Sin embargo, con el aumento del SMI de 15.876 a 16.576 euros anuales, algunos trabajadores tendrán que pagar impuestos por primera vez.

Utilizando la calculadora de retenciones de Hacienda para 2025, se puede comprobar exactamente cuánto deberá pagar cada trabajador dependiendo de su situación familiar. Lo que antes era una retención del 0%, ahora se convierte en 300 euros anuales para algunos contribuyentes, lo que supone un 43% de la subida del salario mínimo.

¿Quiénes pagarán más impuestos con la subida del SMI?

El nuevo Salario Mínimo Interprofesional es de 16.576 euros brutos anuales en 14 pagas, lo que supone un incremento de 700 euros respecto al año anterior. Con el SMI anterior de 15.876 euros, la retención de IRPF era del 0%, por lo que los trabajadores no veían reducida su nómina por este impuesto.

Con la subida del SMI, la nueva retención aplicada por Hacienda varía según la situación personal de cada trabajador:

Trabajadores solteros, sin hijos y sin discapacidad : tendrán que pagar 300 euros anuales en IRPF.

: tendrán que pagar en IRPF. Familias con un solo hijo en la que ambos padres trabajan : la retención será de 99 euros anuales .

: la retención será de . Familias monoparentales, familias con más de un hijo o en las que uno de los cónyuges no trabaja: la retención será cero euros, por lo que seguirán sin tributar por IRPF.

Este sistema de retenciones demuestra que la carga fiscal no es igual para todos y que la situación familiar influye directamente en cuánto se pagará a Hacienda.

¿Me devolverán las retenciones en la declaración de la renta?

Muchos trabajadores pueden preguntarse si estos 300 euros retenidos podrán ser recuperados al hacer la declaración de la renta. La respuesta depende de si el contribuyente tiene deducciones que reduzcan su base imponible, como las siguientes:

Deducción por alquiler de vivienda habitual (disponible solo en algunas comunidades autónomas).

(disponible solo en algunas comunidades autónomas). Deducciones por discapacidad o familia numerosa .

. Deducción por inversión en planes de pensiones o cuentas de ahorro a largo plazo.

Si el trabajador no tiene derecho a ninguna de estas deducciones, es probable que su declaración salga a pagar en lugar de recibir una devolución. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todos están obligados a presentar la declaración de la renta.

¿Quién está obligado a hacer la declaración de la renta?

No todos los trabajadores que han sufrido una retención de IRPF estarán obligados a presentar la declaración de la renta. Según la normativa vigente, un trabajador no está obligado a presentar la declaración si sus ingresos no superan los 22.000 euros anuales, siempre que tenga un solo pagador.

Sin embargo, sí estará obligado a hacer la declaración si:

Ha tenido más de un pagador y el segundo pagador le ha ingresado más de 1.500 euros en total.

y el segundo pagador le ha ingresado más de en total. Sus ingresos brutos superan los 14.000 euros y ha recibido algún tipo de prestación o subsidio que Hacienda considera un segundo pagador.

Esto significa que si un trabajador con el SMI tiene dos empleos o ha cobrado el paro, es posible que tenga que hacer la declaración de la renta y pagar los 300 euros de retención que le han sido descontados a lo largo del año.

Campaña de la Declaración de la Renta. / EUROPA PRESS - Archivo

El hecho de que un 43% del aumento del SMI acabe en impuestos para algunos trabajadores ha generado controversia, ya que, en la práctica, este incremento salarial no supone un beneficio real para quienes deben tributar.

Por ejemplo, un trabajador que pasa de cobrar 15.876 euros a 16.576 euros verá su salario neto incrementado solo en 400 euros al año, en lugar de los 700 euros brutos anunciados. Este efecto es lo que se conoce como "progresividad en frío", que ocurre cuando los aumentos salariales nominales llevan a los contribuyentes a pagar más impuestos sin que realmente aumente su poder adquisitivo.