Ni maquillado ni oliendo bien: un abogado avisa cómo hay que ir al tribunal médico para no perder una incapacidad permanente

En caso de que un trabajador, debido a una enfermedad o un accidente, no pueda seguir desempeñando su trabajo de forma normal, puede declarar tener un impedimento físico o mental para realizar una actividad profesional a largo plazo, siendo reconocida la incapacidad permanente si se confirman esos impedimentos. Para tener derecho a cobrar una pensión de incapacidad permanente, hay que pasar la prueba del tribunal médico, que evalúa, revisa y acaba certificando la inhabilitación.

El tribunal médico es un organismo del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), en el caso de Catalunya dependiente de la 'conselleria de Salut', que se encarga de inspeccionar las incapacidades laborales permanentes. Es un proceso obligatorio para cualquier persona con una enfermedad común o profesional que desee solicitar una baja de largo periodo.

Según datos de la INSS, más del 53% de las solicitudes son denegadas, teniendo que estar muy bien justificadas. Además de responder adecuadamente a las preguntas, la actitud o el aspecto físico también pueden jugar un papel clave.

Esto mismo lo asegura el abogado Andrés Millán, LawTips (@lawtips) en redes, que advierte y aconseja sobre cómo afrontar un tribunal médico y cómo sortear las "trampas" que se pueden presentar.

Para Millán, la clave es "no intentar disimular", no aparentar algo que no es. Ir demasiado bien vestido o excesivamente perfumado, puede resultar "contraproducente". "Han salido casos, por ejemplo, de una chica con cáncer que se lo denegaron por ir demasiado maquillada. Incluso lo reflejaron en el informe”, explica.

La recomendación que hace es ir al tribunal médico, "no superbién vestidos", sino "vestidos normales" y sin maquillar, "con la cara que tengáis". “No puede parecer que estáis radiantes”, añade.

“Se supone que estás mal, que por eso pides la incapacidad permanente”, recuerda. Por ello, insiste Millán, “si tienes una lumbalgia se tiene que notar que te duele cuando te sientas. No intentes disimular los signos negativos que tengas porque eso te va a perjudicar”.

Las preguntas más frecuentes

Las preguntas que suele hacer el tribunal son ordinarias, pero no por ello hay que tomárselas a la ligera. Estas son algunas de las cuestiones más frecuentes que llevan cierta trampa:

¿Qué tal te encuentras? Para el tribunal es muy importante conocer las sensaciones del paciente y a menudo se trata de una cuestión que ayuda a relajar el ambiente y a que el propio paciente no vea al tribunal como un ente intimidatorio.

¿Has mejorado de tu enfermedad o lesión en el tiempo que llevas de baja? Esta pregunta tiene un objetivo central: explorar la posibilidad de que, a raíz de una mejora, el ciudadano puede tener opciones de recuperarse de forma definitiva o tener un grado menor de incapacidad al que se esperaba en un primer momento.

¿Has venido solo o acompañado? Esta pregunta aparentemente inofensiva tiene el objetivo de saber si el ciudadano que ha pedido la incapacidad tiene cierta independencia y es capaz de desplazarse con autonomía.

¿En qué puesto trabajas? Esta pregunta también tiene trasfondo, ya que explora la posibilidad de que el trabajador, si no puede desempeñar su actual función en su empresa, sí sea capaz de realizar otros trabajos, ya sea en esa misma empresa o en otro lugar.

¿Qué tipo de tareas solías llevar a diario? Es una pregunta conectada de forma directa con la anterior, ya que busca la misma información. Conociendo las tareas será más fácil conocer si puede mantener el puesto o no, algo que en la práctica también define el grado de la incapacidad permanente en el caso de que se conceda.