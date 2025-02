Jubilación anticipada involuntaria: qué es y cuáles son sus características

La jubilación anticipada involuntaria es una de las modalidades de retiro previstas por la Seguridad Social en España. Se trata de una opción disponible para aquellos trabajadores que se ven obligados a cesar en su actividad laboral por causas ajenas a su voluntad. Este mecanismo permite acceder a la jubilación hasta cuatro años antes de la edad ordinaria de retiro, siempre que se cumplan ciertos requisitos.

¿Qué es la jubilación anticipada involuntaria?

Este tipo de jubilación se conoce también como jubilación por cese no voluntario en el trabajo. Aunque en ocasiones se ha denominado "jubilación anticipada forzosa", este término no es del todo preciso, ya que el trabajador no está obligado a jubilarse tras un despido, sino que tiene la posibilidad de hacerlo si lo considera conveniente.

Es una alternativa pensada para quienes, tras perder su empleo en una edad avanzada, tienen dificultades para reincorporarse al mercado laboral y desean adelantar su retiro sin esperar a la edad ordinaria de jubilación.

Causas que justifican la jubilación anticipada involuntaria

Para que la Seguridad Social conceda esta modalidad de jubilación anticipada, es necesario que la extinción del contrato laboral se haya producido por alguna de las siguientes razones:

Despido por causas objetivas o despido colectivo por motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción.

o por motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción. Cese por fuerza mayor , certificado por la autoridad laboral.

, certificado por la autoridad laboral. Extinción del contrato por sentencia judicial .

. Cese por muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual .

. Renuncia voluntaria del trabajador debida a modificaciones sustanciales en sus condiciones laborales, incumplimientos graves del empleador o situaciones de violencia de género.

Si la situación del trabajador no encaja en ninguno de estos supuestos, no podrá acogerse a esta opción de jubilación anticipada.

Requisitos para acceder a la jubilación anticipada involuntaria

Además de estar en una de las situaciones mencionadas, el trabajador debe cumplir tres condiciones fundamentales:

1. Período de cotización

Es necesario haber cotizado un mínimo de 33 años a la Seguridad Social. Esta cifra es inferior a la exigida en la jubilación anticipada voluntaria, donde se requieren 35 años.

2. Edad de acceso

Se puede solicitar esta jubilación hasta cuatro años antes de la edad ordinaria de jubilación. Esto significa que:

Si la edad ordinaria es de 65 años , se podría acceder a la jubilación anticipada a partir de los 61 años .

, se podría acceder a la jubilación anticipada a partir de los . Si la edad ordinaria es de 67 años, la jubilación anticipada podría solicitarse desde los 63 años.

Cabe destacar que el trabajador puede decidir jubilarse en cualquier momento dentro de este margen de cuatro años, sin estar obligado a hacerlo en el primer momento posible.

3. Inscripción como demandante de empleo

El solicitante debe estar registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) como demandante de empleo durante al menos seis meses antes de presentar la solicitud de jubilación.

En caso de haber encontrado un nuevo empleo tras el despido y estar dado de alta en la Seguridad Social, este requisito también se considerará cumplido.

Penalización en la pensión por jubilación anticipada involuntaria

Adelantar la edad de jubilación implica una reducción en la cuantía de la pensión, conocida como coeficiente reductor. El descuento aplicado dependerá de:

El número de meses de anticipación respecto a la edad ordinaria de jubilación.

El total de años cotizados.

En general, los coeficientes reductores son menores en la jubilación anticipada involuntaria que en la voluntaria, lo que supone una penalización menos severa en la pensión.

¿Cómo calcular la pensión con jubilación anticipada involuntaria?

El cálculo de la pensión se realiza aplicando los coeficientes reductores sobre la base reguladora. Estos coeficientes varían según la cantidad de tiempo cotizado y el tiempo de anticipación a la jubilación ordinaria.

A modo de referencia:

Para quienes han cotizado entre 38 a 44 años , la reducción mensual oscila entre el 0,50% y el 0,63% .

, la reducción mensual oscila entre el . Para quienes han cotizado más de 44 años, la reducción es menor, situándose entre el 0,46% y el 0,58%.

En cualquier caso, es recomendable utilizar un simulador de la Seguridad Social o consultar con un experto para calcular la pensión exacta según la situación personal.