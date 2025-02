¿Cuántos días tienes para solicitar el paro?

Si has finalizado tu contrato de trabajo y necesitas solicitar la prestación por desempleo, es importante conocer los plazos establecidos para evitar retrasos o la posible pérdida del derecho a la ayuda. En España, la normativa establece que la solicitud del paro debe presentarse en un plazo de quince días hábiles a partir del último día trabajado o de la finalización de las vacaciones que correspondan. Eso sí, para que no haya malentendidos o disgustos a la hora de calcular bien el tiempo que tienes para solicitar el paro, es necesario que tengas claros algunos conceptos esenciales:

¿Qué es un "día hábil"?

El plazo de quince días excluye los sábados, domingos y festivos, por lo que en la práctica, el período disponible para presentar la solicitud puede extenderse más de dos semanas en el calendario. Es importante que, no obstante, no demores el periodo de solicitud del paro para no llevarte el "disgusto" de una posible pérdida en la prestación.

Se me ha pasado el plazo para solicitar el paro... ¿qué ocurre?

Mucho cuidado. Si la solicitud se presenta fuera del plazo establecido, el trabajador perderá tantos días de prestación como días hábiles haya excedido. Es decir, no se pierde el derecho a recibir la prestación, pero sí se reduce el período total de cobro en la misma cantidad de días que haya pasado el plazo.

¿Dónde y cómo se solicita el paro?

El trámite puede realizarse a través de diferentes vías:

Online : A través de la sede electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

: A través de la sede electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Presencialmente : En una oficina del SEPE, solicitando cita previa.

: En una oficina del SEPE, solicitando cita previa. Vía telefónica: Algunas comunidades autónomas permiten iniciar el proceso mediante llamada telefónica.

Consejos imprescindibles

Para garantizar una gestión rápida y sin contratiempos recuerda organizarte bien todo lo que necesitas para la solicitud: desde tiempos hasta posibles papeleos. Para ello, prepara la documentación con antelación (DNI/NIE, certificado de empresa, número de cuenta bancaria y vida laboral, si fuera necesario). Solicita lo antes posible tu cita, si es que quieres hacerlo presencialmente: aquí te explicamos cómo solicitar el paro, puedes hacerlo a través de la web del SEPE, pero ve con tiempo si lo que quieres es una cita presencial.

Verifica siempre que tu empleador haya comunicado correctamente tu baja de la empresa para evitar problemas a la hora de la tramitación y, si adviertes cualquier tipo de obstáculo a la hora de reclamar tus derechos, comunícalos o ponte en contacto con un experto laboralista.