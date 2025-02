¿Puedes conseguir un Macbook gratis si trabajas en casa?

En los últimos días, ha circulado la idea de que el Estado está regalando un MacBook de 1.800 euros a los autónomos. El youtuber Lawtips ha analizado esta afirmación y ha aclarado cómo funciona realmente esta ayuda.

Fondos Next Generation y el Kit Digital

La realidad es que estos fondos provienen del programa Next Generation de la Unión Europea y están destinados a la digitalización de pequeños negocios y autónomos en España. En concreto, la ayuda contempla:

2.000 euros para software

1.000 euros para equipos informáticos

Un MacBook de Apple puede costar 1.800 euros, por lo que podrías usar los 1.000 euros como descuento y pagar la diferencia. Sin embargo, hay información crucial que no se está divulgando correctamente y que debes conocer.

Requisitos clave para acceder a la ayuda

Existen dos puntos importantes a tener en cuenta antes de solicitar el Kit Digital:

Debes llevar más de 6 meses dado de alta como autónomo para poder acceder a la ayuda. Si no cumples este requisito, no podrás beneficiarte de los fondos. Los dispositivos de Apple aún no están homologados para el programa. Aunque cumplen con los requisitos técnicos, falta completar ciertos trámites administrativos para que puedan ser adquiridos a través de esta subvención.

El papel de los agentes digitalizadores

Los agentes digitalizadores, encargados de gestionar estas ayudas, están promoviendo la idea de que puedes solicitar un MacBook con el Kit Digital. Sin embargo, la realidad es que, aunque es posible, todavía no está disponible. Si te inscribes con un agente digitalizador ahora, podrías quedar en una lista de espera hasta que Apple complete el proceso de homologación.

Además, algunos agentes digitalizadores están cometiendo errores en la tramitación, lo que está provocando que muchos autónomos no consigan ni el Kit Digital ni el equipo que esperaban.

Por lo tanto, no es del todo exacto que puedas adquirir un Macbook a través de este tipo de ayudas, aunque sí puedes quedarte "en cola" para futuras tramitaciones. Lo más seguro si eres autónomo y necesitas un dispositivo y software para trabajar, es que pidas uno que sí esté homologado al Kit Digital con el fin de no tener ningún problema y poder acceder cuanto antes a las ayudas.