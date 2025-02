Los errores más comunes al recibir una herencia: podrías perder mucho dinero

Recibir una herencia puede parecer un proceso sencillo, pero en realidad es un procedimiento complejo que requiere conocimiento, organización y, en muchos casos, asesoramiento profesional. Cometer errores al gestionar una herencia puede conllevar sanciones, problemas legales e incluso pérdidas económicas. A continuación, te explicamos seis errores comunes al recibir una herencia y cómo evitarlos para que el proceso se lleve a cabo de manera eficiente y sin contratiempos.

1. Liquidar el impuesto de sucesiones fuera de plazo

Uno de los errores más frecuentes es no liquidar el impuesto de sucesiones a tiempo. Este impuesto debe presentarse en un plazo de seis meses a partir de la fecha del fallecimiento. Si no se cumple con este plazo, se aplicarán recargos, intereses de demora e incluso sanciones. Para evitarlo, es fundamental iniciar los trámites lo antes posible tras el fallecimiento. Si crees que no podrás cumplir con el plazo, puedes solicitar una prórroga durante los primeros cinco meses. Una vez concedida, dispondrás de seis meses adicionales para realizar el pago. No cumplir con este paso en tiempo y forma puede suponer un gasto económico considerable, por lo que una planificación adecuada es clave.

Los errores que no debes cometer al recibir una herencia. / Información

2. No considerar la existencia de deudas del fallecido

Otro error grave es aceptar la herencia sin estudiar las deudas. Al aceptar una herencia, no solo se adquieren bienes y derechos, sino también las obligaciones y deudas del fallecido. Si el patrimonio heredado tiene más deudas que activos, los herederos pueden acabar asumiendo cargas económicas no previstas. Por ello, es recomendable realizar un análisis exhaustivo de las posibles deudas antes de aceptar la herencia. En muchos casos, es conveniente optar por la aceptación a beneficio de inventario, una modalidad que permite responder de las deudas únicamente con los bienes heredados, protegiendo así el patrimonio personal del heredero.

3. Realizar actos que impliquen la aceptación tácita de la herencia

Muchos herederos cometen el error de realizar acciones que suponen una aceptación tácita de la herencia. Aunque no se haya formalizado la aceptación, algunos actos pueden interpretarse legalmente como aceptación. Por ejemplo, vender, alquilar o utilizar bienes pertenecientes a la herencia o retirar fondos de cuentas bancarias del fallecido sin la debida autorización. Estos actos podrían obligar al heredero a asumir la herencia completa, incluidas sus deudas. Por ello, es crucial evitar cualquier gestión de los bienes hereditarios hasta haber tomado una decisión informada sobre la aceptación formal de la herencia.

4. Ignorar las donaciones realizadas en vida por el fallecido

Las donaciones en vida del fallecido son un aspecto que no debe pasarse por alto, ya que pueden afectar a la distribución final de la herencia. Este fenómeno se conoce como colación de bienes y consiste en que las aportaciones recibidas por los herederos mientras el fallecido vivía deberán sumarse al caudal hereditario, a menos que el testador haya dispuesto lo contrario en el testamento. Ignorar esta cuestión puede generar conflictos entre los herederos y desequilibrios en el reparto de la herencia. Para evitar problemas, es esencial revisar todas las donaciones previas y verificar cómo se reflejan en el proceso hereditario.

5. Desconocer los gastos deducibles de la herencia

Otro error común es desconocer los gastos que pueden deducirse del valor de la herencia, lo que podría suponer un pago de impuestos más elevado del necesario. Entre los gastos deducibles se incluyen:

Gastos funerarios , como entierro y funeral.

, como entierro y funeral. Gastos médicos relacionados con la última enfermedad del fallecido.

relacionados con la última enfermedad del fallecido. Gastos legales y notariales derivados del proceso sucesorio.

derivados del proceso sucesorio. Conocer estos conceptos y aplicarlos adecuadamente puede reducir la base imponible del impuesto de sucesiones, lo que se traduce en un ahorro económico considerable para los herederos.

6. La falta de asesoramiento profesional

Por último, uno de los errores más costosos es no contar con el asesoramiento de profesionales especializados en derecho sucesorio. La legislación sobre herencias puede variar según la comunidad autónoma, y existen múltiples aspectos legales, fiscales y administrativos que requieren conocimientos técnicos. Un abogado especializado puede ayudarte a: