La "sorpresa" que trae la nómina de febrero para los que cobran el salario mínimo

El Gobierno ha aprobado una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas, lo que supone un incremento del 4,4% respecto al año anterior. Esta medida, alcanzada tras meses de negociación entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, beneficiará a más de 2,5 millones de trabajadores en España. Sin embargo, esta actualización salarial trae consigo algunas particularidades, como la aplicación retroactiva desde el 1 de enero de 2025 y la obligatoriedad de tributar por IRPF para quienes perciban este salario, dado que Hacienda no ha modificado los límites exentos.

50 euros más en la nómina

La retroactividad es uno de los aspectos más destacados de esta subida. Aunque el incremento se aprobó en febrero, su aplicación se remonta al 1 de enero, lo que implica que los trabajadores verán reflejada en su nómina de febrero no solo la subida correspondiente, sino también un pago extra. Este ingreso adicional, que oscilará entre 50 y 58,33 euros brutos, dependerá de si el trabajador percibe su salario en 12 o 14 pagas. Así, quienes cobren en 14 pagas verán un aumento mensual de 50 euros, mientras que quienes lo hagan en 12 pagas recibirán 58,33 euros extra para compensar el mes de enero.

Con la subida del SMI, el salario anual mínimo se sitúa en 16.576 euros brutos, lo que se traduce en 39,47 euros brutos al día para todos los trabajadores a jornada completa, independientemente de su edad o sector laboral. Esta actualización salarial supone un incremento total de 700 euros anuales y sigue reforzando la tendencia al alza que se ha mantenido en los últimos años. De hecho, desde 2018, el SMI ha aumentado un 61%, pasando de 736 euros a los actuales 1.184 euros mensuales.

Pluses absorbibles

No obstante, no todos los trabajadores notarán el aumento de forma directa. Esto se debe a la práctica de los pluses absorbibles, una estrategia legal contemplada en el artículo 26.5 del Estatuto de los Trabajadores. Las empresas pueden utilizar complementos salariales ya existentes para cumplir con el nuevo SMI, lo que en algunos casos impide que los empleados perciban un incremento real en su nómina. Por ejemplo, si un trabajador tiene un salario base de 1.134 euros más un complemento de 54 euros por nocturnidad, la empresa podría absorber parte de este complemento para alcanzar el nuevo mínimo, generando únicamente un aumento efectivo de 4 euros.

Además, según estimaciones del Ministerio de Trabajo, cerca de un tercio de los beneficiarios de esta subida serán mujeres y jóvenes, especialmente en sectores como el de las empleadas del hogar y la agricultura, donde el salario mínimo es habitual. Estos colectivos, que carecen en muchos casos de convenios laborales propios, verán cómo la subida del SMI impacta directamente en su poder adquisitivo, lo que supone un avance significativo en la reducción de la brecha salarial y la mejora de las condiciones laborales.

Otro aspecto relevante es el impacto fiscal de esta subida. Aunque el incremento del SMI es una buena noticia, Hacienda no ha ajustado el mínimo exento de IRPFlo que significa que muchos trabajadores que antes no tributaban ahora tendrán que hacerlo. En concreto, aquellos trabajadores que perciban el salario mínimo deberán presentar su declaración de la renta y tributar por primera vez, lo que podría reducir el incremento neto que recibirán mensualmente. Aun así, este ajuste fiscal no afecta al extra de febrero derivado del carácter retroactivo de la subida.