¿Cuál es el importe máximo de Bizum? Descubre los límites para enviar y recibir dinero

Bizum se ha consolidado como una de las plataformas de pago más populares en España, permitiendo transferencias rápidas y seguras entre particulares, comercios y organizaciones. Sin embargo, aunque su uso es muy sencillo, existen ciertos límites establecidos para garantizar la seguridad de los usuarios y prevenir fraudes. Estos límites afectan tanto a la cantidad de dinero que se puede enviar o recibir como al número de operaciones mensuales.

Límites de Bizum para envíos entre particulares

Cuando se trata de enviar dinero a familiares o amigos, Bizum establece límites tanto por operación como diarios y mensuales. El importe mínimo que se puede transferir es de 0,5 euros, mientras que el importe máximo por operación es de 1.000 euros. Esto significa que no podrás enviar más de esa cantidad en un solo pago. A nivel diario, el límite de envío asciende a 2.000 euros, lo que te permite realizar varias operaciones siempre que no superen este tope. En cuanto al límite mensual, Bizum permite transferir un máximo de 5.000 euros. Aunque el número de envíos no tiene restricción diaria, sí se debe respetar el límite total en euros establecido para cada mes.

¿Cuánto dinero se puede recibir por Bizum?

Así como existen límites para enviar dinero, también hay restricciones para recibirlo. En este caso, Bizum permite recibir un máximo de 2.000 euros diarios y hasta 60 operaciones al mes. Esto significa que si, por ejemplo, estás organizando un evento importante, como una boda, deberás planificar las transferencias para no superar estos límites. Si se intenta realizar una transferencia que exceda estas cantidades, el sistema rechazará automáticamente la operación, notificando al remitente para que lo intente en otro momento.

Límites en compras online con Bizum

Cuando se utiliza Bizum para realizar compras online, los límites funcionan de forma distinta. La plataforma no impone restricciones específicas para este tipo de transacciones. Sin embargo, el importe máximo permitido dependerá del límite que cada entidad bancaria tenga establecido para sus clientes. Si en algún momento necesitas realizar una compra online que supere el límite asignado por tu banco, la mayoría de las entidades permiten modificar este tope de forma temporal a través de sus aplicaciones móviles, generalmente de manera inmediata.

¿Cuántos Bizum se pueden enviar al mes? / INFORMACIÓN

Límites para pagos y cobros en Loterías y Apuestas del Estado

Otro uso interesante de Bizum es su integración con las Administraciones de Loterías y Apuestas del Estado. Los usuarios pueden pagar la compra de décimos de lotería sin un límite máximo establecido, lo que les ofrece flexibilidad a la hora de participar en sorteos. En el caso de resultar ganador, también se puede cobrar el premio a través de Bizum, siempre que no supere los 2.000 euros. Este límite es suficiente para la mayoría de los premios menores y facilita el cobro sin necesidad de recurrir a otros métodos de pago tradicionales.

PI ESTUDIO

Límites por número de operaciones al mes

Además de los límites relacionados con el importe, Bizum también establece restricciones en cuanto al número de operaciones que se pueden realizar. Los usuarios pueden recibir hasta 60 transferencias al mes, independientemente del importe de cada una. En cuanto al envío, no hay un número máximo de operaciones, siempre que se respeten los límites diarios y mensuales en términos de cantidad. Por otro lado, si se desea realizar un envío múltiple, es posible incluir hasta 30 destinatarios en una sola operación, lo que resulta especialmente útil para dividir gastos o realizar pagos grupales.