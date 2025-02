Esto es lo que tienen que hacer los caseros para ahorrar en la declaración de la renta

El mercado del alquiler en España sigue experimentando un aumento significativo en los precios. Según datos recientes, en enero el coste medio del alquiler se situó en 13,8 euros por metro cuadrado, lo que supone una subida interanual del 11,8%. Esta tendencia alcista se debe, en gran medida, a la escasez de oferta y a que muchos propietarios están optando por alternativas como el alquiler turístico, de temporada o de habitaciones. Sin embargo, existe una oportunidad para los caseros que alquilan viviendas de forma permanente: podrán beneficiarse de importantes ahorros fiscales en la declaración de la renta si se acogen a las nuevas medidas implementadas a partir de 2024.

Reducciones fiscales por alquiler de vivienda

De cara a la declaración de la Renta de 2025, los arrendadores podrán aprovechar nuevas reducciones en el IRPF si cumplen con ciertos requisitos. Antes, la normativa contemplaba una reducción del 60% sobre el rendimiento neto positivo declarado. Sin embargo, desde el 1 de enero de 2024, este porcentaje se ha modificado, introduciendo incentivos aún más atractivos para quienes ajusten sus contratos de arrendamiento a las nuevas condiciones. Estas medidas buscan fomentar el alquiler de viviendas a precios asequibles, especialmente en zonas donde el mercado residencial está tensionado.

Conoce las ventajas fiscales por alquilar viviendas. / AXEL ALVAREZ

La principal novedad es que los caseros pueden beneficiarse de una reducción del 90% si firman un nuevo contrato en zonas de mercado tensionado y reducen el alquiler al menos un 5% respecto al contrato anterior. Esta es una oportunidad muy atractiva, ya que implica un ahorro fiscal considerable. Además, se contempla una reducción del 70% en los casos en que se alquile a jóvenes de entre 18 y 35 años, viviendas asequibles o protegidas arrendadas a entidades sin ánimo de lucro, o inmuebles alquilados bajo programas públicos con limitación de renta.

Aitana Solera

Si el propietario no cumple con los requisitos anteriores, aún puede optar a una reducción del 60% si la vivienda ha sido rehabilitada en los dos años previos a la firma del contrato. En cualquier otro caso, la reducción se situará en el 50%. Además, es importante destacar que los contratos firmados antes del 26 de mayo de 2023 seguirán beneficiándose del 60% de reducción. En el caso de contratos firmados entre el 26 de mayo y el 31 de diciembre de 2023, la reducción aplicable a partir de 2024 será del 90%, 70%, 60% o 50%, según las condiciones específicas.

Una de las propuestas más ambiciosas anunciadas por el Gobierno es la posibilidad de una bonificación del 100% en el IRPF para los caseros que adapten sus alquileres al índice oficial de precios. Esta medida, aún pendiente de desarrollo completo, tiene como objetivo descongestionar el mercado de la vivienda.

¿Cuánto podrían ahorrar los caseros?

El ahorro fiscal para los propietarios variará en función de sus ingresos anuales. Por ejemplo, los caseros con ingresos de entre 12.000 y 21.000 euros podrían ahorrar hasta 67 euros por ejercicio. Aquellos con ingresos entre 21.000 y 30.000 euros ahorrarían 184 euros, mientras que los que ganan entre 30.000 y 60.000 euros podrían ver una reducción de hasta 347 euros. Sin embargo, esta medida no beneficiará a los propietarios con ingresos inferiores a 12.000 euros, ya que no están obligados a presentar la declaración de la renta. Tampoco resultará atractiva para aquellos que superen los 60.000 euros anuales, ya que la bonificación no compensaría la rebaja en el alquiler.