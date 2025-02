Buenas noticias para los autónomos: La Seguridad Social confirma la fecha para la devolución de lo cotizado de más

La Seguridad Social ha anunciado una noticia positiva para los trabajadores autónomos: aquellos que hayan cotizado de más durante el año 2023 recibirán la devolución correspondiente a partir de marzo de 2025. Esta medida surge tras la entrada en vigor del nuevo sistema de cotización por ingresos reales, implementado en 2023. El cambio, fruto de un acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales, establece un modelo más justo y equitativo al ajustar las bases de cotización a los rendimientos netos reales de los autónomos.

Este nuevo sistema introduce quince tramos de cotización que determinan las bases mínimas y máximas, así como las cuotas correspondientes para cada trabajador. Sin embargo, dado que los rendimientos netos reales no se conocen con exactitud hasta el año fiscal siguiente, las regularizaciones correspondientes a 2023 se están llevando a cabo entre 2024 y 2025. Esto significa que, si un autónomo ha pagado más de lo que le correspondía según sus ingresos, la Seguridad Social devolverá automáticamente el exceso sin que se tenga que presentar ninguna solicitud.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Empleo Social, Yolanda Díaz, durante la clausura del XIII Congreso Ordinario de UGT Andalucía en la sala paraninfo de la Universidad de Granada, a 19 de febrero de 2025 en Granada (Andalucía, España). UGT Andalucía clausura su XIII Congreso Ordinario, en el que se conocerá el/la secretario/a general electo/a del sindicato. En el acto ha intervenido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Empleo Social, Yolanda Díaz, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Además, asiste la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco. 19 FEBRERO 2025 Álex Cámara / Europa Press 19/02/2025. YOLANDA DÍAZ;Álex Cámara / Álex Cámara / Europa Press

No obstante, el proceso contempla otros dos escenarios. En primer lugar, si las cuotas pagadas durante 2023 coinciden con los rendimientos netos declarados, no se realizará ninguna modificación, por lo que no habrá ni devolución ni pago adicional. En segundo lugar, si un autónomo ha pagado menos de lo que le correspondería según sus ingresos reales, deberá abonar la diferencia. Para ello, se ha establecido un plazo de un mes, aunque también se podrá solicitar un aplazamiento si se necesita más tiempo.

El plazo máximo para que la Seguridad Social realice todas las devoluciones ha sido fijado hasta el 30 de abril de 2025. Sin embargo, según ha informado la Revista de la Seguridad Social, los pagos comenzarán en marzo de 2025 para los autónomos que cotizaron por encima de su base correspondiente. Este calendario ofrece certidumbre a miles de trabajadores autónomos que esperaban esta regularización y que ahora podrán recibir estos ingresos adicionales en los próximos meses.

Para que los autónomos puedan conocer el resultado de su regularización, la Tesorería General de la Seguridad Social ha puesto a disposición el número de teléfono 91 908 70 67. Este canal de atención es gestionado por un equipo especializado que resolverá dudas y consultas relacionadas con el proceso. Además, los autónomos también pueden utilizar el portal y la aplicación IMPORTASS, donde podrán acceder al detalle de su notificación, consultar el estado de la regularización y realizar otros trámites, como modificar la base de cotización o ingresar las diferencias resultantes en caso de ser necesario.

La herramienta digital IMPORTASS, además, ofrece una guía completa y paso a paso para que los autónomos puedan completar el proceso de forma rápida y sencilla. Gracias a estas facilidades, se espera que el proceso de regularización se lleve a cabo sin complicaciones. Es importante destacar que el proceso se está realizando de forma gradual entre diciembre de 2024 y abril de 2025, lo que permitirá a la Seguridad Social gestionar las devoluciones de manera ordenada y eficiente.

Por último, la Seguridad Social ha subrayado que los trabajadores autónomos no tendrán que realizar ningún trámite adicional para recibir su devolución. Todo el proceso se llevará a cabo de manera automática, evitando así cargas administrativas innecesarias. Esta iniciativa supone un avance significativo en el sistema de cotización, ya que garantiza una mayor equidad al ajustar las contribuciones a los ingresos reales de los autónomos. Además, se espera que esta medida aporte mayor claridad y previsibilidad a la situación financiera de este colectivo, ofreciendo un alivio económico a quienes cotizaron por encima de lo que les correspondía.