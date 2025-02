El error que puede costarte el despido tras recibir el alta médica

Muchos trabajadores cometen un error grave cuando reciben el alta médica y no están de acuerdo con ella: decidir no reincorporarse al trabajo sin seguir los pasos legales correspondientes. Esta decisión, que puede parecer lógica si el trabajador sigue sintiéndose enfermo o incapaz para desempeñar sus funciones, puede derivar en un despido procedente, lo que implica perder el derecho a indemnización y a la prestación por desempleo.

Este error se basa en el desconocimiento de que, una vez que se recibe el alta médica, el trabajador debe reincorporarse a su puesto de trabajo, aunque no esté de acuerdo con la resolución médica. No presentarse a trabajar sin una justificación válida se considera una ausencia injustificada, que puede dar lugar a un despido disciplinario.

¿Qué ocurre si no vuelves al trabajo tras el alta médica?

Cuando un trabajador recibe el alta médica, la ley establece que debe regresar a su puesto al día siguiente, salvo que haya iniciado un procedimiento de impugnación. El problema surge cuando el trabajador comunica a la empresa que no se reincorporará porque sigue encontrándose mal, pero no realiza ninguna otra gestión legal. En algunos casos, la empresa no toma medidas inmediatas, lo que puede generar la falsa sensación de que no habrá consecuencias.

Sin embargo, tras 15 días de ausencias continuadas, la empresa puede enviar un burofax al trabajador, advirtiendo que esas ausencias se consideran injustificadas. Si el trabajador no responde o no justifica su inasistencia, la empresa podrá proceder al despido. En este contexto, el despido se considerará procedente, lo que significa que el trabajador no tendrá derecho a indemnización ni a cobrar el paro.

¿Por qué se considera un despido procedente?

El despido procedente se basa en el Estatuto de los Trabajadores, que recoge que la falta de asistencia al trabajo sin justificación es motivo de despido disciplinario. Aunque el trabajador siga sometiéndose a tratamientos médicos o recibiendo atención sanitaria en otro centro, si no cuenta con una baja médica oficial, esas ausencias se consideran injustificadas.

Si lo necesitas, puedes solicitar una copia del parte de baja médica como comprobante. / INFORMACIÓN

En estos casos, los tribunales suelen respaldar a las empresas, ya que el alta médica es una resolución oficial que presume que el trabajador está en condiciones de reincorporarse. Si el trabajador no está de acuerdo, debe impugnar el alta, pero nunca dejar de asistir al trabajo sin un respaldo legal.

¿Qué debes hacer si no estás de acuerdo con el alta médica?

Si consideras que el alta médica es incorrecta y sigues sin estar en condiciones para trabajar, existen vías legales para impugnarla. El procedimiento de impugnación debe iniciarse de forma inmediata y, mientras se resuelve, el trabajador debe reincorporarse a su puesto.

El proceso para impugnar el alta médica es el siguiente:

Reclamación previa: Debes presentar una reclamación ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en un plazo máximo de 4 días hábiles desde que recibiste el alta. Informe médico complementario: Acompaña la reclamación con informes médicos que acrediten que no estás en condiciones de trabajar. Esperar la resolución: El INSS evaluará la reclamación y podrá revocar el alta si considera que existen razones médicas suficientes.

Es fundamental destacar que, mientras se tramita esta reclamación, el trabajador debe asistir al trabajo, salvo que se emita una nueva baja médica.

¿Qué ocurre si el trabajador sigue sin acudir al trabajo?

Si el trabajador, a pesar de estar dado de alta, decide no reincorporarse y no inicia el proceso de impugnación, las ausencias serán consideradas injustificadas. Después de 15 días, la empresa está facultada para enviar un burofax instando al trabajador a que justifique su ausencia. Si el trabajador no responde o no presenta justificaciones válidas, se procederá al despido procedente.

Este tipo de despido no genera derecho a indemnización ni a prestación por desempleo, lo que supone un grave perjuicio económico para el trabajador. La única vía para revertir esta situación sería impugnar el despido judicialmente, lo cual podría ser complicado si las ausencias no fueron justificadas legalmente.

¿Se puede volver a solicitar la baja médica?

En algunos casos, el trabajador podría solicitar una nueva baja médica si su estado de salud empeora. Sin embargo, esta baja debe ser expedida por un médico del sistema público de salud y contar con el respaldo correspondiente. La empresa no está obligada a aceptar certificaciones médicas privadas si no van acompañadas de una baja oficial.

Por ello, es crucial que el trabajador, si se siente incapaz de trabajar, acuda de inmediato al médico de atención primaria o a los servicios de salud laboral para evaluar la posibilidad de obtener una nueva baja.