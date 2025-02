Bizum y Hacienda: ¿Qué operaciones debes declarar para evitar multas?

Bizum ha revolucionado la forma en que se realizan pagos en España. Con más de 25 millones de usuarios activos, esta plataforma se ha convertido en una herramienta esencial para pagar cenas, dividir gastos o saldar deudas con tan solo unos toques en el móvil. Sin embargo, detrás de esta comodidad, se esconde una realidad que muchos desconocen: la Agencia Tributariavigila de cerca las operaciones realizadas a través de Bizum. Aunque esta aplicación pueda parecer un método de pago informal y libre de complicaciones fiscales, lo cierto es que sus transacciones también están sujetas a la normativa tributaria vigente.

Hacienda ha dejado claro que los ingresos obtenidos a través de Bizum no son invisibles. Todas las operaciones económicas, independientemente de la plataforma utilizada, pueden ser objeto de supervisión, especialmente aquellas que implican ingresos recurrentes, pagos por actividades económicas o cantidades elevadas sin justificación. Este control se debe a la creciente preocupación del fisco por el uso de plataformas digitales para recibir ingresos que podrían no estar siendo declarados. Por tanto, el desconocimiento de las normativas fiscales aplicables a Bizum podría derivar en sanciones económicas e incluso consecuencias legales en los casos más graves.

Multas por no declarar Bizum

Las infracciones fiscales relacionadas con Bizum se dividen en tres categorías: leves, graves y muy graves, en función del importe no declarado y su impacto en la base imponible. Las infracciones leves ocurren cuando el importe no declarado no supera los 3.000 euros. En estos casos, Hacienda puede imponer una multa de hasta 3.000 euros, junto con un recargo adicional del 50% sobre la cantidad no declarada. Por ejemplo, si un usuario recibe 2.500 euros a través de Bizum y no los declara, podría enfrentarse a una sanción de hasta 3.000 euros más un recargo sobre esos 2.500 euros.

Una mujer realiza un bizum desde su teléfono móvil. / J.A.G.

Las infracciones graves se producen cuando el importe no declarado supera los 3.000 euros o afecta a más del 50% de la base imponible. En estas situaciones, las multas oscilan entre el 50% y el 100% del importe no declarado. Un caso típico sería el de una persona que no declara ingresos de 5.000 euros a través de Bizum; Hacienda podría imponer una sanción que va desde los 2.500 hasta los 5.000 euros, dependiendo de la gravedad y otras circunstancias del caso. A medida que el importe no declarado aumenta, también lo hace la severidad de la sanción, por lo que es crucial tener en cuenta estas cifras.

Las infracciones muy graves representan el escenario más serio y se aplican cuando la cantidad defraudada supera los 120.000 euros. En estos casos, se considera un delito fiscal, lo que conlleva una sanción que puede alcanzar el 150% de la cantidad no declarada, además de posibles consecuencias penales, incluidas penas de prisión. Por ejemplo, un contribuyente que omita declarar ingresos por valor de 150.000 euros podría enfrentarse a una multa de hasta 225.000 euros y a un proceso judicial por delito fiscal.

Cómo evitar multas de Hacienda

Ante este panorama, es fundamental que los usuarios de Bizum comprendan que esta plataforma, a pesar de su facilidad de uso, no está exenta de regulaciones fiscales. Los autónomos y las empresas, en particular, deben declarar todos los ingresos obtenidos a través de Bizum, al igual que el pago de alquileres. Las únicas transacciones que no requieren ser declaradas son aquellas que no tienen un carácter laboral ni lucrativo, como los pagos entre amigos para dividir gastos cotidianos. Este matiz es clave para evitar confusiones y sanciones innecesarias.