Cambios en el concierto sanitario de Muface: lo que deben saber los mutualistas

El nuevo concierto sanitario de Muface (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado) para el periodo 2025-2027 trae importantes novedades que afectarán directamente a sus mutualistas. Este acuerdo, que define las condiciones de la asistencia sanitaria privada para funcionarios civiles, se encuentra en proceso de licitación. Hasta el momento, SegurCaixa Adeslas ha confirmado su participación, mientras que otras aseguradoras como Asisa y DKV aún están valorando su continuidad. Entre las principales modificaciones destacan mejoras en la transparencia, el acceso a servicios no concertados y una actualización del sistema de reembolsos.

Uno de los cambios más relevantes es el aumento de la transparencia en la gestión de los servicios no concertados. A partir del nuevo concierto, las aseguradoras estarán obligadas a justificar por escrito cualquier negativa a cubrir servicios médicos fuera del acuerdo con Muface. Hasta ahora, los mutualistas que recibían una negativa no siempre obtenían explicaciones claras, generando incertidumbre y sensación de desprotección. Con esta nueva medida, se pretende ofrecer mayor claridad y respaldo a los usuarios, quienes recibirán una explicación detallada en caso de que se rechace algún tratamiento o servicio.

Concentración de funcionarios por la crisis de Muface. / A. A.

En cuanto al acceso a servicios no concertados, se introduce una mejora significativa. Los mutualistas podrán recurrir a tratamientos fuera de la red de conciertos si la aseguradora no dispone de los medios necesarios para proporcionar el servicio solicitado. Para ello, será imprescindible contar con una prescripción médica que justifique la necesidad del tratamiento. Esta medida amplía las opciones de los usuarios, especialmente en casos que requieran atención especializada no disponible en los centros médicos contratados por Muface.

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

Otro aspecto clave del nuevo concierto es la garantía en el acceso a tratamientos esenciales. En situaciones en las que una aseguradora rechace la cobertura de un tratamiento prescrito, deberá ofrecer una alternativa adecuada en un plazo razonable. Este cambio garantiza que los mutualistas no se queden sin la atención médica necesaria, independientemente de las limitaciones en la red de servicios de las compañías aseguradoras. Se trata de una medida que refuerza el derecho a recibir asistencia médica oportuna y de calidad.

El sistema de reembolso también se verá actualizado. Los gastos derivados de hospitalizaciones en centros no concertados serán reembolsados, aunque con ciertas limitaciones. Se establece un máximo de 87 euros diarios para estos casos, y el reembolso deberá realizarse en un plazo de 10 días desde que se solicite. Esta medida resulta especialmente beneficiosa para aquellos mutualistas que se vean obligados a acudir a centros fuera de la red de Muface, ya sea por emergencias o por falta de disponibilidad en los centros concertados.

El futuro de Muface

En lo que respecta a las aseguradoras participantes, SegurCaixa Adeslas ha confirmado que continuará ofreciendo sus servicios durante el periodo 2025-2027, tras haber declinado participar en ocasiones anteriores debido a condiciones económicas poco viables. Esta vez, el Gobierno ha incrementado el presupuesto del concierto hasta los 4.808,5 millones de euros, incluyendo una prima que aumentará un 41,2% al final del tercer año. Además, se incorpora una cláusula de “restablecimiento del equilibrio económico-financiero” que permitirá a las aseguradoras solicitar compensaciones si se enfrentan a circunstancias imprevistas que alteren el coste del servicio.