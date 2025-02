Ojo a la nómina de febrero: tienes que cobrar más de esta cantidad

Si trabajas a jornada completa y cobras el salario mínimo interprofesional (SMI), es fundamental que revises con atención tu nómina de febrero. Con la última subida del SMI, tu salario bruto mensual no puede ser inferior a 1.439 euros si recibes 12 pagas al año. Esta subida tiene carácter retroactivo, lo que significa que la parte correspondiente al mes de enero que no se abonó, deberá sumarse a la nómina de febrero. En otras palabras, si no ves reflejada esta cantidad mínima en tu salario bruto, es posible que te estén pagando de menos.

La actualización del SMI no se aplicó en enero porque aún no se había aprobado la subida. Sin embargo, al haberse oficializado en febrero, el incremento afecta a todo el año, incluyendo el mes de enero. Esto obliga a las empresas a abonar en la nómina de febrero la diferencia no pagada el mes anterior. De esta forma, quienes cobran el salario mínimo y perciben su sueldo en 12 pagas deberían recibir, como mínimo, 1.439 euros brutos este mes. Este ajuste garantiza que el salario anual cumpla con el nuevo umbral establecido por el Gobierno.

Para quienes reciben el salario en 14 pagas, la cantidad mínima bruta que debe reflejarse en la nómina de febrero es de 1.234 euros. En este caso, al igual que en el sistema de 12 pagas, se debe incluir el pago retroactivo correspondiente a enero. La diferencia en las cifras se debe a que en 14 pagas se distribuye el salario en mensualidades más bajas, pero sumando las pagas extra correspondientes. En ambos escenarios, es fundamental tener en cuenta que estas cantidades se aplican a contratos a jornada completa.

Si trabajas a jornada parcial, estas cifras se ajustarán proporcionalmente en función del número de horas semanales que tengas contratadas. Por ejemplo, si trabajas media jornada (20 horas semanales), tu salario bruto mínimo en febrero debería ser la mitad de la cantidad establecida para jornada completa. Es decir, 719,5 euros brutos si cobras en 12 pagas o 617 euros brutos si lo haces en 14 pagas. Cualquier cantidad inferior a estas cifras indicaría que no se ha aplicado correctamente la subida del SMI con carácter retroactivo.

Subida del SMI a partir de marzo

A partir de marzo, las nóminas se regularizarán y se ajustarán al nuevo salario mínimo mensual sin el complemento retroactivo de enero. Esto quiere decir que si percibes el salario mínimo, tu sueldo bruto será de 1.381 euros mensuales si cobras en 12 pagas o 1.184 euros brutos si lo haces en 14 pagas. En ambos casos, estas cantidades garantizan que el salario mínimo anual se mantenga en los niveles fijados por el nuevo SMI.

Es importante destacar que estas cifras son brutas, es decir, antes de aplicar las deducciones por Seguridad Social e IRPF. Por lo tanto, el importe neto que finalmente recibas en tu cuenta será inferior, dependiendo de tu situación personal y fiscal. Sin embargo, el salario bruto es el que se utiliza para determinar si se está cumpliendo con la normativa laboral vigente.

Si detectas que tu nómina de febrero no se ajusta a estas cantidades mínimas, es recomendable que contactes con el departamento de recursos humanos de tu empresa o con un asesor laboral. En caso de que la empresa no corrija el error, puedes presentar una reclamación ante la Inspección de Trabajo.