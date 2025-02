José Elías revela su mayor secreto en los negocios: "Copiar y mejorar"

José Elías, el multimillonario empresario detrás del éxito de Audax Renovables y otras inversiones en sectores como las telecomunicaciones y la sanidad, ha compartido en sus redes sociales una de las claves que, según él, lo han llevado al éxito. Su consejo es simple pero directo: "Copia todo lo que puedas".

"El cementerio está lleno de inventores"

En su mensaje, José Elías hace una afirmación contundente: "El cementerio está lleno de inventores". Con esto, quiere decir que muchas personas se obsesionan con crear algo completamente nuevo y revolucionario, sin darse cuenta de que la clave del éxito muchas veces no está en la invención, sino en la optimización de lo que ya existe.

Para Elías, la estrategia más efectiva es observar lo que ya funciona en el mercado, analizarlo en detalle y encontrar sus fallos para mejorarlo. En su opinión, esto no solo es una forma más segura de avanzar en los negocios, sino que también permite ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo.

Inspirarse en los mejores y buscar sus fallos

Lejos de fomentar la copia sin sentido, el empresario explica que se trata de un proceso de aprendizaje e innovación basada en la experiencia ajena. Su consejo es claro:

Identificar a las empresas o emprendedores que ya tienen éxito en un sector determinado. Analizar sus fortalezas y debilidades. Detectar los fallos o áreas de mejora en sus modelos de negocio. Aplicar esas mejoras en tu propia estrategia.

En otras palabras, en lugar de intentar ser un pionero absoluto, Elías recomienda ser un perfeccionador. Así, se pueden evitar errores costosos y aumentar las probabilidades de éxito en cualquier emprendimiento.

La resistencia al cambio: el mayor enemigo del progreso

El empresario también señala un problema común en el mundo de los negocios: la resistencia al cambio. Según él, muchas personas, cuando reciben un consejo o una nueva estrategia, responden con frases como "Nosotros siempre lo hemos hecho así" o "No queremos cambiar".

Para José Elías, esta mentalidad es un error grave. No evolucionar, no adaptarse y no estar dispuesto a mejorar significa quedarse atrás en un mundo que avanza a gran velocidad. Aquellos que se niegan a cambiar, incluso cuando su método no es el mejor, se condenan a sí mismos al fracaso.

El presidente de Audax Renovables, José Elías, en las oficinas de Barcelona. / JORDI PUJOLAR

Las palabras de José Elías no son solo teoría. Su carrera empresarial es una prueba de que este enfoque funciona. A través de Audax Renovables, ha sabido posicionarse en un sector altamente competitivo, analizando estrategias de otras compañías y optimizándolas. Además, su diversificación en otros sectores, como el sanitario y las telecomunicaciones, demuestra su capacidad para aplicar esta metodología en diferentes áreas.

Este enfoque también ha sido utilizado por algunas de las empresas más exitosas del mundo. Apple, por ejemplo, no inventó el smartphone, pero sí mejoró el concepto y lo revolucionó. Facebook no creó las redes sociales, pero perfeccionó la manera en que las personas interactúan digitalmente. La clave no es ser el primero, sino ser el mejor en lo que se hace.

Cómo aplicar esta estrategia en cualquier negocio

El consejo de José Elías no se limita solo a grandes empresas. Cualquier emprendedor o negocio puede beneficiarse de este método. Para aplicarlo correctamente, es fundamental: