Confirmado por la Seguridad Social: sin esta documentación, se pierde la pensión no contributiva

Las personas que reciben una pensión no contributiva de jubilación o invalidez en España deben cumplir con una obligación fundamental si quieren seguir percibiendo su prestación. La Seguridad Social ha recordado que es imprescindible presentar la declaración anual de rentas antes del 31 de marzo de 2025. Este requisito también afecta a aquellos jubilados que cobran una pensión desde el extranjero, quienes deberán entregar la fe de vida dentro del mismo plazo. En caso de no cumplir con este trámite, el organismo podrá suspender el pago de la pensión, al menos de manera temporal, hasta que se regularice la situación.

Un trámite obligatorio para seguir cobrando la pensión

Aunque las pensiones se consideran prestaciones de carácter vitalicio, no están exentas de controles y verificaciones. La Seguridad Social exige que los beneficiarios presenten documentación periódica para garantizar que continúan cumpliendo los requisitos económicos y personales establecidos por la normativa vigente.

Un pensionista caminando por la calle / Eduardo Parra - Europa Press

La razón detrás de este requisito es clara: las pensiones no contributivas son ayudas asistenciales destinadas a personas en situación de vulnerabilidad económica. A diferencia de las contributivas, estas prestaciones se otorgan a personas que no han cotizado lo suficiente para acceder a una pensión ordinaria, por lo que el Estado debe asegurarse de que realmente necesitan esta ayuda. En este sentido, el límite de ingresos establecido por la Seguridad Social es de 7.905,80 euros anuales.

Consecuencias de no presentar la documentación a tiempo

Aquellos pensionistas que no presenten su declaración anual de ingresos antes del 31 de marzo de 2025 pueden ver suspendido el pago de su pensión. Este procedimiento no implica necesariamente una cancelación definitiva, pero sí puede generar retrasos y problemas económicos para quienes dependen de esta ayuda para cubrir sus gastos básicos.

Si la pensión es suspendida, el beneficiario podrá solicitar su reactivación presentando la declaración de ingresos y demostrando que sigue cumpliendo con los requisitos económicos exigidos. Sin embargo, hay una limitación importante: la reactivación solo tendrá una retroactividad máxima de 90 días naturales.

Por ejemplo, si un pensionista no entrega la documentación en marzo y finalmente la presenta en noviembre, solo tendrá derecho a recuperar los pagos de los últimos tres meses. Cualquier cantidad no percibida fuera de ese período no podrá reclamarse, lo que puede suponer una pérdida económica significativa. Además, tras la revisión anual de la documentación, la Seguridad Social notificará antes del 31 de octubre si hay modificaciones en la cuantía de la pensión.

Procedimiento para presentar la declaración de rentas

El proceso para presentar la declaración anual de ingresos varía según la Comunidad Autónoma en la que resida el pensionista, ya que son estas las encargadas de gestionar las pensiones no contributivas. Sin embargo, en términos generales, existen tres formas principales de cumplir con este requisito:

Presencialmente: Acudiendo a la sede del IMSERSO o del organismo autonómico encargado de la gestión de la pensión. Por correo postal: Enviando la documentación cumplimentada a la dirección del organismo correspondiente. A través de la sede electrónica: En algunas comunidades, se puede descargar y presentar el formulario de manera telemática mediante la sede electrónica de la Seguridad Social o del IMSERSO.

En todos los casos, el formulario debe completarse con los ingresos del pensionista y los de su unidad de convivencia del año anterior, además de cualquier variación económica prevista para 2025. Es importante conservar el justificante de presentación como comprobante en caso de que se requiera posteriormente.