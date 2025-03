Cuidado al reincorporarte tras una baja médica: lo que empleados y empresas deben saber

Volver al trabajo después de una baja médica prolongada puede ser un proceso complicado tanto para el empleado como para la empresa. En muchos casos, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) otorga el alta médica a un trabajador, pero este puede no sentirse preparado para reincorporarse a su puesto. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Qué derechos tiene el empleado? ¿Cómo debe actuar la empresa para evitar problemas legales y laborales?

Notificar el alta a la empresa

Cuando el INSS concede el alta médica, el trabajador debe informar a su empresa de inmediato. Si no lo hace y deja de acudir a su puesto, la empresa podría despedirlo por ausencia injustificada, incluso aunque la persona no se sienta capaz de trabajar. Este es un punto clave, ya que muchas personas creen que, al no estar bien físicamente, pueden tomarse más tiempo para reincorporarse sin avisar, pero legalmente siguen teniendo la obligación de acudir a su puesto de trabajo.

Si lo necesitas, puedes solicitar una copia del parte de baja médica como comprobante. / INFORMACIÓN

En este sentido, la empresa también tiene un papel importante. No debe asumir que el alta del INSS implica automáticamente que el trabajador está en condiciones de volver a su actividad con normalidad. Es responsabilidad del empleador asegurarse de que el trabajador no corre riesgos para su salud ni pone en peligro la seguridad en el puesto de trabajo.

Vacaciones como margen

Para aquellos trabajadores que no se sientan preparados para volver inmediatamente, una opción viable es utilizar las vacaciones acumuladasdurante la baja médica. En muchos casos, si la baja ha durado un año o más, el trabajador puede haber acumulado una gran cantidad de días de vacaciones que no ha podido disfrutar.

Solicitar estas vacaciones permite ganar tiempo y, en muchos casos, buscar alternativas como una nueva valoración médica o la posibilidad de solicitar una incapacidad permanente si la persona realmente no puede desempeñar su trabajo. Para la empresa, también es recomendable conceder estos días, ya que evita posibles riesgos legales si el trabajador sufre una recaída o un problema de salud en el desempeño de su actividad.

Prevención de riesgos laborales

Antes de reincorporarse definitivamente, el trabajador debe pasar por el servicio de prevención de riesgos laborales de la empresa. Este paso es fundamental, ya que el servicio médico de la empresa debe valorar si el trabajador es apto para su puesto o si necesita adaptaciones en sus funciones.

Muchas personas reciben el alta del INSS, pero cuando pasan por la evaluación médica de la empresa, son consideradas "no aptas" para desempeñar su trabajo. Esto es un problema, ya que demuestra que el INSS está concediendo altas médicas sin realizar una valoración real del estado del trabajador, obligando a las empresas a asumir una responsabilidad que debería corresponder a un organismo público.

Si el servicio de prevención determina que el trabajador no es apto, este puede usar esta evaluación como un argumento para solicitar la incapacidad permanente.

¿Qué ocurre si un trabajador vuelve sin estar Bien?

Las empresas deben ser extremadamente cuidadosas cuando un trabajador se reincorpora tras una baja larga. Si una persona vuelve a su puesto sin estar realmente en condiciones y sufre un accidente o un problema de salud en el trabajo, la empresa podría ser considerada responsable, aunque el INSS le haya dado el alta.

Esto significa que si un empleado asegura que no se encuentra bien, la empresa debe tomar medidas inmediatas. Ignorar estas quejas puede derivar en problemas legales serios, ya que si el trabajador sufre una lesión o una recaída, la empresa podría enfrentarse a sanciones, demandas o incluso responsabilidad penal.

En este sentido, es recomendable que las empresas: