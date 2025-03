Autodespido por horas extras impagadas: con indemnización y paro

Trabajar más allá de la jornada laboral es algo habitual en muchos sectores, pero cuando esas horas extras no se pagan, el trabajador tiene derecho a tomar medidas legales. En España, la ley protege a los empleados ante este tipo de abusos y permite solicitar el autodespido si la empresa no abona las horas extraordinarias correctamente. Esta opción no solo permite al trabajador dejar la empresa sin penalización, sino que también le otorga el derecho a una indemnización y a percibir la prestación por desempleo.

Las horas extra tienen un límite

Uno de los aspectos más importantes que muchos trabajadores desconocen es que las horas extras no son ilimitadas. Según el Estatuto de los Trabajadores, el máximo permitido es de 80 horas extras al año. Existen excepciones en situaciones de fuerza mayor, pero en general, este es el tope legal. Además, si el trabajador ha realizado más de estas 80 horas y no se las han pagado ni compensado con descanso, la empresa está incumpliendo la normativa.

Si un empleado se encuentra en una situación donde supera ese límite y, además, la empresa no le paga las horas debidamente, tiene argumentos sólidos para reclamar ante la Inspección de Trabajo y, si es necesario, para iniciar un procedimiento de autodespido con derecho a compensación.

Las horas extras deben pagarse en la nómina

El segundo aspecto clave es que todas las horas extras deben aparecer reflejadas en la nómina y abonarse de manera diferenciada. Muchas empresas intentan evitar este pago incluyéndolo bajo conceptos como "plus de dedicación", "complemento de disponibilidad" o "incentivos", pero esto es ilegal. Si las horas extras no están expresamente identificadas como tal en la nómina, se considera que no han sido pagadas correctamente, lo que permite al trabajador reclamarlas y, si es necesario, solicitar el autodespido por impago.

Para que una empresa no tenga problemas legales, debe llevar un registro horario que refleje el tiempo real trabajado por cada empleado. Si este registro no se cumple o se manipula, el trabajador tiene aún más motivos para reclamar.

Horas extra no pagadas. / INFORMACIÓN

Cómo reclamar el impago de horas extras

Si un trabajador detecta que sus horas extras no están siendo pagadas correctamente, lo primero que debe hacer es reunir pruebas. Esto incluye:

Copias de la nómina donde no se reflejan las horas extras.

donde no se reflejan las horas extras. Correos electrónicos o mensajes de WhatsApp donde se evidencie la obligación de trabajar más horas.

Capturas del registro horario si está disponible.

si está disponible. Testimonios de compañeros que puedan confirmar la situación.

Con esta documentación, el trabajador puede iniciar una reclamación formal ante la empresa. Si la empresa no responde o sigue incumpliendo, el siguiente paso es presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo o acudir a la vía judicial con una demanda por impago.

Aitana Solera

El autodespido

El autodespido o dimisión justificada es un derecho del trabajador cuando la empresa incumple gravemente sus obligaciones, como el impago de horas extras. En estos casos, el empleado puede presentar una demanda ante el Juzgado de lo Social, solicitando la extinción de la relación laboral con derecho a indemnización y acceso a la prestación por desempleo.

Si el juez falla a favor del trabajador, la empresa deberá pagarle la misma indemnización que corresponde a un despido improcedente:

33 días por año trabajado si el contrato es posterior a 2012.

si el contrato es posterior a 2012. 45 días por año trabajado para contratos anteriores a la reforma laboral de 2012.

Además, el trabajador tendrá derecho a recibir el paro, ya que su salida de la empresa no se considera una dimisión voluntaria, sino un despido con causa justificada.