Facturar sin ser autónomo: cuidado con este error que puede costarte muy caro

Muchas personas que realizan trabajos esporádicos se enfrentan a la misma duda: ¿puedo emitir una factura sin darme de alta como autónomo? Seguramente has escuchado que si tu actividad no es recurrente y si no ganas más que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), no es necesario registrarse como autónomo ni pagar la cuota a la Seguridad Social. Sin embargo, esto no es del todo cierto y puede acarrear problemas legales y económicos.

Existe mucha confusión sobre este tema porque el Estatuto de los Trabajadores no menciona el salario mínimo como un criterio determinante, sino que habla de la habitualidad de la actividad económica. Esto significa que si trabajas de manera recurrente, aunque no llegues a ganar el SMI, puedes estar obligado a darte de alta como autónomo. A continuación, analizamos qué dice la ley y qué debes hacer para evitar problemas con Hacienda y la Seguridad Social.

¿Es cierto que si no superas el SMI no tienes que darte de alta?

El origen de esta creencia viene de algunas sentencias del Tribunal Supremo que han utilizado el salario mínimo como un indicador para determinar si una actividad es habitual o no. Pero esto no significa que solo por ganar menos del SMI estés exento de darte de alta como autónomo.

La clave para saber si debes registrarte como autónomo no está en la cantidad de ingresos, sino en si la actividad que realizas se considera habitual. Si emites facturas de manera frecuente, aunque tus ingresos sean bajos, la Seguridad Social puede considerar que deberías estar dado de alta y exigirte el pago de todas las cuotas desde el inicio de la actividad, además de perder cualquier tipo de bonificación.

¿Cuándo puedes facturar sin ser autónomo?

Si realmente llevas a cabo una actividad muy esporádica, por ejemplo, solo emites una o dos facturas al año, puedes hacerlo sin estar dado de alta en la Seguridad Social. Sin embargo, debes cumplir ciertos requisitos:

Darte de alta en el modelo 036 o 037 de la Agencia Tributaria para poder emitir facturas legalmente. Declarar tus ingresos y pagar los impuestos correspondientes, como el IVA e IRPF. No realizar la actividad de manera recurrente, ya que en ese caso se podría considerar habitual y requeriría el alta como autónomo.

Si cumples con estos requisitos, no es obligatorio pagar la cuota de autónomos a la Seguridad Social.

Las consecuencias de facturar sin estar dado de alta como autónomo

Muchas personas creen que pueden evitar pagar la cuota de autónomos simplemente no dándose de alta en la Seguridad Social. Sin embargo, si la Inspección de Trabajo detecta que estás realizando una actividad económica sin estar registrado como autónomo, las consecuencias pueden ser graves:

Tendrás que pagar todas las cuotas de autónomos atrasadas desde el momento en que comenzaste la actividad.

Perderás cualquier bonificación a la que podrías haber tenido derecho, como la tarifa plana de autónomos.

Podrías enfrentarte a sanciones económicas, que pueden oscilar entre los 300 y 3.000 euros dependiendo de la gravedad del caso.

Por lo tanto, si tu actividad es frecuente, aunque no superes el salario mínimo, lo más recomendable es darte de alta como autónomo para evitar problemas futuros.