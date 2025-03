Lo que no te cuentan sobre la reducción de la jornada laboral: así te afectará

El Gobierno ha dado un paso adelante en la regulación del tiempo de trabajo con el anteproyecto de ley que propone reducir la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales sin reducción salarial. A primera vista, esta medida parece un avance significativo para la conciliación laboral y el bienestar de los trabajadores. Sin embargo, detrás de esta reforma se esconden una serie de aspectos clave que aún no están del todo definidos y que podrían generar complicaciones tanto para empleados como para empleadores.

No será una reducción inmediata

Uno de los puntos que no se menciona con suficiente claridad es que la aplicación de esta reducción no será inmediata. Aunque el Gobierno ha anunciado su intención de aprobar la medida a finales de 2025, su entrada en vigor está prevista para 2026. Aun así, no está claro cómo se implementará en cada sector. Este proceso podría alargarse debido a las negociaciones que deben llevarse a cabo en cada convenio colectivo, lo que significa que el impacto real variará según la actividad profesional de cada trabajador.

El registro horario

Otro punto fundamental es el control horario. Aunque ya es obligatorio registrar la jornada laboral, con esta nueva medida se busca que dicho registro tenga una trazabilidad más estricta y esté conectado en tiempo real con la Inspección de Trabajo. Esto permitiría verificar que no se están realizando horas extra de forma irregular. Sin embargo, aún no se ha especificado cómo se implementará esta conexión y qué tipo de herramientas tecnológicas se utilizarán.

Aitana Solera

Diferencias según el convenio colectivo

No todos los trabajadores experimentarán la reducción de la misma manera. Dependiendo del convenio colectivo de cada sector, la reducción de la jornada podría traducirse en menos horas diarias o en más días libres acumulables. En algunos casos, es posible que la jornada diaria se mantenga en ocho horas, pero los trabajadores obtendrán más días de descanso. Esto significa que la medida no afectará a todos por igual y que habrá sectores donde la reducción será mínima o incluso inapreciable.

Impacto en la productividad y el empleo

Las organizaciones empresariales, como la CEOE y CEPYME, han expresado su preocupación por la falta de diálogo social en la implementación de la reforma. Para las empresas, esta reducción de la jornada sin disminución salarial podría suponer un reto en términos de productividad y costes laborales. Algunos expertos advierten que, en ciertos sectores, las empresas podrían verse obligadas a contratar más personal o reorganizar turnos para mantener su nivel de producción.

Yolanda Díaz y los sindicalistas Unai Sordo y Pepe Álvarez en la firma del Acuerdo social para la reducción de jornada Laboral. / José Luis Roca

¿Qué pasa con las empleadas del hogar?

Uno de los sectores más afectados por esta medida es el de las trabajadoras del hogar. El Consejo Económico y Social (CES) ha señalado que la justificación económica de la reforma es "insuficientemente fundamentada" y ha pedido que se garantice el registro horario para este colectivo. En la actualidad, muchas empleadas del hogar no tienen un control horario claro, lo que dificulta la aplicación de esta medida y su fiscalización por parte de la Inspección de Trabajo.