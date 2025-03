Deducción por inversión en vivienda habitual: ¿Quién puede seguir aplicándola?

La deducción por inversión en vivienda habitual fue una de las ventajas fiscales más importantes para quienes compraban su vivienda, pero desde el 1 de enero de 2013, este beneficio fue suprimido para nuevas adquisiciones. No obstante, aquellos contribuyentes que ya se estaban aplicando la deducción antes de esa fecha pueden seguir beneficiándose de ella si cumplen con ciertos requisitos.

Para poder aplicar la deducción, la vivienda debe cumplir con una serie de requisitos que la clasifiquen como vivienda habitual. En primer lugar, el inmueble debe ser la residencia del contribuyente durante un período continuado de al menos tres años. Sin embargo, si la persona cambia de domicilio antes de ese plazo por causas justificadas, como matrimonio, separación, traslado laboral, cambio de empleo o discapacidad, la vivienda seguirá considerándose habitual.

Además, el propietario debe habitar la vivienda de manera efectiva y permanente en un plazo no superior a doce meses desde la compra o finalización de las obras. Existen excepciones para aquellos contribuyentes que, por razones de trabajo, no puedan residir en la vivienda de inmediato. En estos casos, el plazo empezará a contar desde la fecha en la que finalicen sus obligaciones laborales en otro lugar.

¿Quiénes pueden seguir aplicando la deducción por inversión en vivienda habitual?

Aunque esta deducción se eliminó para nuevas compras a partir de 2013, pueden seguir aplicándola aquellas personas que ya estaban deduciéndose antes de esa fecha y que cumplan con alguna de estas condiciones:

Haber adquirido la vivienda habitual antes del 1 de enero de 2013 y haber aplicado la deducción en la declaración de la renta de 2012 o en años anteriores.

y haber aplicado la deducción en la declaración de la renta de 2012 o en años anteriores. Haber realizado pagos antes del 1 de enero de 2013 para la construcción de la vivienda habitual , siempre que las obras finalizasen antes del 1 de enero de 2017.

, siempre que las obras finalizasen antes del 1 de enero de 2017. Haber abonado cantidades antes del 1 de enero de 2013 para la rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual , siempre que estas obras se concluyeran antes del 1 de enero de 2017.

, siempre que estas obras se concluyeran antes del 1 de enero de 2017. Haber efectuado pagos antes del 1 de enero de 2013 para la adecuación de la vivienda de una persona con discapacidad, con la condición de que las obras estuvieran terminadas antes del 1 de enero de 2017.

En todos los casos, el contribuyente debe haber aplicado esta deducción en 2012 o en años anteriores. Si no lo hizo porque su inversión no superó el importe exento por reinversión o porque no estaba obligado a presentar declaración, podría revisarse su caso de forma particular.

Viviendas en construcción. / Europa Press

¿Cuánto se puede deducir y por qué conceptos?

La deducción por inversión en vivienda habitual permite desgravar un porcentaje de las cantidades invertidas, con un límite anual establecido. En términos generales, los importes máximos deducibles son los siguientes:

Hasta 9.040 euros anuales por la adquisición, rehabilitación, construcción o ampliación de la vivienda habitual.

por la adquisición, rehabilitación, construcción o ampliación de la vivienda habitual. Hasta 12.080 euros anuales por obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual para personas con discapacidad.

Estos límites se aplican de manera conjunta en el caso de tributación familiar y no pueden trasladarse a ejercicios futuros si no se han agotado en el año en curso.

Anticipo de la deducción a través de la reducción en el tipo de retención

Los trabajadores por cuenta ajena pueden solicitar una reducción en el tipo de retención del IRPF si cumplen con ciertos requisitos. Esto les permite beneficiarse de la deducción de manera anticipada, en lugar de esperar a la declaración de la renta.

Para solicitarlo, el trabajador debe:

Tener ingresos anuales por rendimientos del trabajo inferiores a 33.007,20 euros .

. Estar pagando un préstamo destinado a la adquisición o rehabilitación de su vivienda habitual.

Cumplir con los requisitos para aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual.

Informar a su empleador mediante el Modelo 145 de la Agencia Tributaria.

Si se cumplen estas condiciones, se aplicará una reducción de dos puntos en el tipo de retención, sin que el resultado sea negativo.

Plazos y condiciones para aplicar la deducción

La deducción por inversión en vivienda habitual se aplica en la declaración de la renta del ejercicio correspondiente. Si un trabajador desea solicitar la reducción en la retención de su nómina, debe comunicarlo a su empleador antes de que se confeccionen las nóminas del mes, con al menos cinco días de antelación.

Esta reducción se mantendrá en ejercicios futuros sin necesidad de presentar una nueva comunicación, salvo que cambien las circunstancias que dieron derecho a la deducción, como el fin del pago del préstamo o el incremento de ingresos por encima del límite establecido.