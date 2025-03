Estos son los autónomos que no tendrán que declarar el IVA en 2025

En España, no todos los autónomos están obligados a presentar declaraciones de IVA. Aunque la mayoría de los trabajadores por cuenta propia deben incluir este impuesto en sus facturas y cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes, existen algunas excepciones. En 2025, determinadas actividades estarán exentas de declarar el IVA, y además, sigue en discusión la posibilidad de ampliar esta exención a más autónomos según su nivel de facturación.

Actividades exentas de declarar el IVA en 2025

La Agencia Tributaria ya ha determinado qué actividades no estarán sujetas a IVA el próximo año. Algunas de las más relevantes se encuentran en los sectores sanitario, educativo, artístico y financiero.

Profesionales sanitarios

Los autónomos que presten servicios médicos y sanitarios estarán exentos de IVA siempre que se dediquen a la prevención, diagnóstico o tratamiento de enfermedades. Esto incluye a:

Médicos y enfermeros

Psicólogos clínicos

Fisioterapeutas y podólogos

Ópticos y optometristas

Farmacéuticos y odontólogos

Especialistas en nutrición y dietética

También estarán exentos los autónomos que realicen transporte de enfermos en ambulancia. No obstante, aquellos que presten servicios relacionados con la estética o el bienestar sin finalidad médica (como masajes, acupuntura, naturopatía o depilación láser) sí deberán aplicar el IVA.

Profesionales de la educación

Los autónomos que imparten formación en cursos oficiales reconocidos por el Ministerio de Educación no tendrán que declarar el IVA. Esto se aplica a:

Educación infantil, primaria y secundaria

Formación profesional y reciclaje laboral

Clases de idiomas, música y preparación de oposiciones

Enseñanza online incluida en planes oficiales

Por el contrario, si la actividad no está reconocida como formación reglada, como el coaching personal o cursos de autoescuela para permisos no profesionales, sí se deberá aplicar IVA.

Creadores y artistas

Ciertos profesionales del sector cultural también estarán exentos de IVA si sus actividades incluyen la creación de obras literarias, artísticas o científicas. Esto beneficia a escritores, ilustradores y fotógrafos que colaboren con medios de comunicación. Sin embargo, intérpretes, músicos o técnicos sí deberán tributar el IVA correspondiente a sus servicios.

Actividades financieras y de seguros

Las operaciones relacionadas con los seguros y los productos financieros estarán exentas de IVA. Esto incluye la contratación de seguros, la concesión de préstamos y la compraventa de acciones o divisas. Sin embargo, los servicios de gestión o mediación sin intervención real en la negociación de productos financieros sí estarán sujetos a IVA.

¿Qué pasa con la exención del IVA para pequeños negocios?

Desde hace años, se debate en España la posibilidad de eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales, como ocurre en otros países de la Unión Europea. Sin embargo, las negociaciones siguen bloqueadas y no hay una fecha clara para la aplicación de esta medida.

Según la Directiva Europea 2020/285, los países miembros deben permitir que las pequeñas empresas no apliquen el IVA si no superan ese umbral de facturación. A pesar de que España aún no ha adaptado esta normativa, el Gobierno podría verse obligado a hacerlo en los próximos meses para evitar sanciones de la Unión Europea.

Si esta medida entra en vigor en 2025, los autónomos con ingresos inferiores al límite establecido no tendrían que incluir el IVA en sus facturas ni presentar las declaraciones trimestrales. Sin embargo, esto también significaría que no podrían deducirse el IVA de sus compras y gastos profesionales, algo que podría afectar a aquellos que dependen de inversiones elevadas.