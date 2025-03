Lagunas de cotización: cómo afectan a tu futura pensión de jubilación

A lo largo de la vida laboral, muchos trabajadores experimentan periodos en los que no han cotizado a la Seguridad Social. Estos meses sin cotización, conocidos como lagunas de cotización, pueden deberse a situaciones como el desempleo sin prestación, interrupciones en la actividad de los autónomos o simplemente periodos en los que no se ha trabajado. La existencia de estas lagunas puede influir en la cuantía de la pensión de jubilación e incluso en la edad de acceso a la jubilación.

Afortunadamente, el sistema de Seguridad Social contempla un mecanismo para integrar estas lagunas en la base de cotización del trabajador, lo que ayuda a reducir el impacto negativo en la pensión. Sin embargo, esta integración no es total ni igual para todos los trabajadores, ya que existen límites y diferencias según el número de lagunas y el sexo del solicitante.

¿Qué son las lagunas de cotización y cómo se integran?

Las lagunas de cotización son aquellos meses en los que un trabajador no ha cotizado a la Seguridad Social. Cuando se calcula la pensión de jubilación, la Seguridad Social rellena estas lagunas con una base mínima de cotización, evitando así que la falta de aportaciones reduzca drásticamente la base reguladora de la pensión.

Este mecanismo de integración se aplica automáticamente al solicitar la pensión de jubilación, pero no aparece reflejado en la vida laboral del trabajador. Es decir, aunque en el informe de vida laboral puedan observarse periodos sin cotización, la Seguridad Social los cubrirá parcialmente al hacer el cálculo de la pensión.

Normas generales para la integración de lagunas

La integración de lagunas en la base de cotización sigue estas reglas:

Las primeras 48 lagunas se integran con la base mínima de cotización vigente en el momento de la solicitud de jubilación. Esto significa que los primeros cuatro años sin cotización serán cubiertos al 100% con la base mínima correspondiente. A partir de la laguna número 49, solo se cubre el 50% de la base mínima de cotización. Es decir, si un trabajador tiene más de cuatro años sin cotizar, la cobertura será menor y, por lo tanto, la base reguladora de su pensión podría reducirse considerablemente.

Beneficio adicional para las mujeres

Las mujeres tienen un beneficio adicional en la integración de lagunas, con mejores condiciones que los hombres. Esto se debe a que históricamente han tenido más interrupciones laborales debido a la maternidad y los cuidados familiares.

Las reglas especiales para las trabajadoras son:

Las primeras 60 mensualidades (5 años) se integran al 100% con la base mínima de cotización. Desde la mensualidad 61 hasta la 84 (hasta 7 años sin cotización), la integración se hace con el 80% de la base mínima.

Este tratamiento más favorable permite que las mujeres puedan reducir en mayor medida el impacto de las lagunas de cotización en su pensión de jubilación.

Cambios en las pensiones: estas son las nuevas condiciones para poder jubilarte en 2025 / Eva Abril

Las lagunas de cotización no suman tiempo cotizado

Uno de los aspectos importantes que hay que entender es que la integración de lagunas no significa que esos meses o años sin cotización se sumen al tiempo total cotizado. Simplemente se cubren con la base mínima para evitar que la pensión se reduzca drásticamente, pero no se añaden como nuevos años cotizados.

Esto puede afectar directamente a la edad de jubilación, ya que para acceder a la pensión contributiva es necesario haber cotizado un mínimo de 15 años. Si un trabajador ha teni

do muchos periodos sin cotizar y no alcanza este mínimo, no tendrá derecho a una pensión contributiva y solo podría optar a una pensión no contributiva, que es mucho más baja.

Varios jubilados descansan en un banco. / AGENCIAS

Impacto de las lagunas en la cuantía de la pensión

Las lagunas de cotización pueden afectar significativamente a la pensión de jubilación, especialmente en trabajadores con una trayectoria laboral irregular. Al integrar estos periodos con la base mínima, la base reguladora de la pensión será más baja en comparación con trabajadores que han cotizado de manera continua con bases superiores.

Este impacto puede ser aún mayor en el caso de trabajadores con muchos años sin cotizar, ya que a partir de la laguna número 49 solo se cubre la mitad de la base mínima, reduciendo aún más la media de las bases de cotización utilizadas para calcular la pensión.

Por ello, es recomendable que los trabajadores revisen su vida laboral con antelación y, si detectan lagunas prolongadas, busquen alternativas para mejorar su futura pensión, como suscribirse a un convenio especial con la Seguridad Social o seguir cotizando en regímenes que permitan completar los periodos necesarios.