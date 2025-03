Confirmado: estos pensionistas no recibirán pagas extra este año

En España, la mayoría de los pensionistas reciben su pensión en catorce pagas anuales, distribuidas en doce mensualidades ordinarias y dos pagas extraordinarias. Estas pagas extra se abonan en los meses de junio y noviembre, conocidas popularmente como la paga extra de verano y la paga extra de Navidad, respectivamente. Sin embargo, en 2025 algunos pensionistas no recibirán estas pagas adicionales debido a la normativa de la Seguridad Social.

Pensionistas sin paga extra en 2025

Según la legislación vigente, la Seguridad Social establece que las pensiones contributivas derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional no incluyen pagas extraordinarias. En estos casos, los beneficiarios reciben su pensión en doce pagas mensuales, sin extras en verano o Navidad. No obstante, esto no significa que cobren menos, ya que las pagas extraordinarias están prorrateadas en las mensualidades ordinarias.

Este modelo de pago afecta a pensionistas de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares, siempre que la pensión tenga origen en un accidente laboral o enfermedad profesional. El resto de pensionistas del sistema contributivo seguirán percibiendo sus catorce pagas anuales con normalidad.

Las pensiones no contributivas sí incluyen pagas extra

En el caso de las pensiones no contributivas, gestionadas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), los beneficiarios sí recibirán las dos pagas extraordinarias. Estas pensiones están dirigidas a personas que, por distintas circunstancias, no han cotizado lo suficiente para acceder a una pensión contributiva.

Existen dos tipos de pensiones no contributivas:

Pensión no contributiva de jubilación Pensión no contributiva de incapacidad

Ambas modalidades se abonan en catorce pagas al año, incluyendo las extras de junio y noviembre. En 2025, estas pensiones han experimentado un aumento del 9% con respecto al año anterior, lo que supone una mejora importante en la cuantía que reciben sus beneficiarios.

Algunos pensionistas no tendrán paga extra en 2025. / INFORMACIÓN

La subida de las pensiones en 2025

Uno de los cambios más relevantes en el sistema de pensiones en España es la revalorización anual conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC). Desde 2022, el cálculo de la subida de las pensiones se basa en la variación interanual del IPC, recogida en la Ley 21/2021 de garantía del poder adquisitivo de las pensiones.

Para 2025, la revalorización ha sido del 2,8%, lo que significa un aumento en la pensión media de jubilación, que pasa de 1.441 euros a 1.481,35 euros al mes. Esto supone un incremento de 564,87 euros anuales, repartidos en catorce pagas. Además, las pensiones mínimas han subido entre un 6% y un 9,1%, mientras que la pensión máxima ha recibido un incremento superior al IPC.