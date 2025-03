¿Cobrar en nómina o en negro? Pros y contras de cada opción.

💰 ¿Cómo te pagan? Nómina vs. Dinero en negro ⚖️ Cuando una empresa paga a un trabajador, hay dos opciones: ✔️ Lo legal: Te pagan en nómina, con cotizaciones e impuestos. ❌ Lo riesgoso: Te pagan en negro, sin declarar. 📊 ¿Qué pasa con tu dinero? Si la empresa invierte 10€ en ti: 🔹 4-5€ se van en impuestos. 🔹 5-6€ llegan a tu bolsillo. 📉 ¿Y a largo plazo? Cobrar en negro puede parecer atractivo, pero... ❌ No cotizas para el desempleo. ❌ No sumas para tu jubilación. ❌ Puedes tener problemas con Hacienda y Seguridad Social. ⚠️ Tanto la empresa como el trabajador pueden ser sancionados. 👉 Si quieres entender mejor la ley y el mundo laboral, ¡síguenos!