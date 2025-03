Tres consejos fundamentales para que no te engañen en tu trabajo.

El mundo laboral puede ser complicado y, en muchas ocasiones, los trabajadores pueden encontrarse en situaciones en las que sus derechos no se respetan. Para evitar problemas y posibles engaños por parte de la empresa, es fundamental conocer tus derechos y tomar precauciones en determinados aspectos clave de tu relación laboral.

A continuación, te damos tres consejos esenciales para protegerte y evitar que te engañen en tu trabajo.

No firmes nada sin entenderlo

El primer y más importante consejo es no firmar ningún documento si no estás completamente seguro de lo que pone. Esto incluye contratos, documentos internos de la empresa, modificaciones de condiciones laborales, finiquitos o cualquier otro tipo de escrito que te pongan delante.

Si no entiendes lo que estás firmando, tómate tu tiempo para leerlo con calma y, si es necesario, consulta con un abogado o un sindicato antes de firmar. En el caso de que te presionen para firmar un documento sin posibilidad de revisión, firma siempre como "No conforme". Esto significa que no estás de acuerdo con el contenido y que podrías impugnarlo más adelante.

Nunca firmes nada que no entiendas completamente. / ROAMS - Archivo

Muchas empresas utilizan estrategias engañosas para hacer que los trabajadores firmen documentos que pueden perjudicarles, como renuncias a derechos, reducciones salariales o despidos disfrazados de acuerdos voluntarios. Por ello, es crucial que no firmes nada a ciegas.

Refleja correctamente tu jornada laboral

Otro error que puede costarte caro es no reflejar correctamente las horas que trabajas en el registro de jornada. Desde que la normativa obliga a las empresas a llevar un control horario de sus empleados, este documento se ha convertido en una prueba fundamental en caso de reclamaciones laborales.

Si la empresa te obliga a firmar un horario falso en el que aparecen menos horas de las que realmente trabajaste, estarás perdiendo la oportunidad de reclamar horas extras impagadas en el futuro. Si en el registro oficial aparece que tu jornada es normal, aunque hayas hecho muchas más horas, será casi imposible demostrarlo en un juicio.

Para evitar esto:

Registra siempre tu horario real , sin importar si la empresa te lo exige o no.

, sin importar si la empresa te lo exige o no. Si te obligan a firmar un horario falso, guarda pruebas (mensajes, correos, capturas de pantalla, grabaciones).

(mensajes, correos, capturas de pantalla, grabaciones). En caso de reclamación, ten testigos que puedan confirmar tu jornada real.

Las horas extras deben pagarse o compensarse con tiempo libre. No permitas que tu empresa se aproveche de ti.

Toda comunicación con la empresa, siempre por escrito

El tercer consejo fundamental es comunicar todo por escrito. En el mundo laboral, muchas empresas tienden a dar respuestas verbales que luego pueden negar o modificar según su conveniencia.

Si necesitas solicitar un permiso, notificar una baja, informar sobre un problema en la nómina o realizar una queja, hazlo siempre de manera formal y por escrito. Puede ser mediante:

Correo electrónico con copia a un superior.

con copia a un superior. Carta firmada con acuse de recibo .

. Mensaje de WhatsApp o Telegram con confirmación de lectura.

Si realizas una solicitud verbal, por ejemplo, para pedir un permiso de paternidad, la empresa podría negarlo alegando que nunca lo solicitaste. Por eso, es mejor que quede constancia escrita.

En caso de que la única opción sea comunicarte verbalmente, graba la conversación (si la legislación de tu país lo permite) para tener pruebas en caso de que la empresa intente negar lo acordado.