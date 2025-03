José Elías: “Si no vendes, todo lo demás no tiene sentido”

El empresario y millonario José Elías Navarro ha vuelto a generar debate en redes sociales con una publicación en su cuenta de Instagram, donde deja clara su visión sobre el mundo de los negocios: “Si no vendes, todo lo demás no tiene sentido”. Para Elías, la venta es el eje central de cualquier empresa y, sin ella, ningún otro aspecto del negocio importa realmente.

Su mensaje ha resonado entre emprendedores y empresarios, ya que pone en cuestión muchas ideas preconcebidas sobre cómo gestionar un negocio. Según Elías, el seguimiento de la entrega, la logística, la producción e incluso la calidad del producto son secundarios si no hay ventas. En otras palabras, si una empresa no es capaz de vender, no importa lo bien que funcione el resto de sus operaciones.

La venta como pilar fundamental del éxito empresarial

En su publicación, José Elías Navarro enfatiza que todo en una empresa está supeditado a la venta. Es a través de la venta que se genera el flujo de ingresos que permite pagar a los empleados, mejorar los procesos y expandir el negocio. Para él, la capacidad de vender es la habilidad más valiosa que puede tener un emprendedor.

Incluso plantea una reflexión provocadora: “Si tuviera que decidir entre tener un gran producto o tener la capacidad de vender, escogería lo segundo”. En su opinión, hay muchas personas que tienen un buen producto, que pueden fabricarlo y entregarlo sin problemas, pero muy pocas que realmente sepan venderlo. Esto significa que la clave del éxito no está tanto en lo que ofreces, sino en cómo lo vendes.

La importancia de desarrollar habilidades de venta

José Elías Navarro insiste en que la capacidad de vender es un activo invaluable. En un mundo donde hay exceso de oferta y competencia en todos los sectores, la diferencia entre el éxito y el fracaso radica en la habilidad para convencer a los clientes de que compren un determinado producto o servicio.

José Elías y Arantxa Tirado en 'Espejo público' / / Antena 3

Muchos emprendedores se centran en perfeccionar su producto, en mejorar su empresa o en invertir en marketing, pero descuidan el aspecto más importante: aprender a vender. Según Elías, un buen vendedor siempre encontrará productos para comercializar, mientras que alguien con un gran producto pero sin habilidades de venta probablemente no logrará sacarlo al mercado con éxito.

Trabajar para uno mismo y no para otros

Otra de las ideas clave en la publicación de José Elías Navarro es su enfoque sobre la independencia financiera. Para él, si tienes la capacidad de vender, no deberías trabajar para otros, sino para ti mismo. Su visión es clara: en lugar de vender productos de una empresa ajena y recibir una comisión o un sueldo, es mejor encontrar productos y venderlos por cuenta propia.

Este planteamiento es especialmente relevante en un mundo donde cada vez más personas buscan el autoempleo, el emprendimiento o el trabajo independiente. José Elías cree que hay muchas empresas con productos excelentes, con capacidad de fabricación y logística eficiente, pero que no tienen suficientes vendedores que les ayuden a crecer.

Más productos que vendedores

El empresario señala que en el mercado hay más oferta de productos y servicios que de personas con habilidades de venta. Es decir, muchas empresas tienen capacidad para fabricar, distribuir y entregar productos, pero carecen de vendedores efectivos que los coloquen en el mercado.

Esto se traduce en una gran oportunidad para aquellos que sepan vender. Quienes desarrollan esta habilidad pueden asociarse con empresas que necesiten vendedores, comercializar productos en distintos sectores o incluso crear sus propios negocios sin necesidad de fabricar nada, simplemente conectando productos con clientes.