¿Se puede repetir un partido de fútbol por un error arbitral? El caso del penalti de Julián Álvarez

El fútbol es controversia, especialmente cuando una decisión arbitral influye en el resultado de un partido. Un claro ejemplo es lo sucedido en la eliminatoria entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en la Champions League, donde el VAR invalidó un penalti de Julián Álvarez porque, según el árbitro, tocó el balón dos veces en la ejecución. Esta jugada ha generado polémica y llevó al entrenador del Atlético, Diego Simeone, a cuestionar públicamente si realmente hubo un doble toque. Sin embargo, más allá del debate futbolístico, la pregunta clave es: ¿existe la posibilidad legal de repetir el partido por este error arbitral?

En principio, no. La FIFA y las federaciones nacionales de fútbol tienen normativas claras que establecen que las decisiones arbitrales dentro del campo son definitivas y no pueden ser revisadas por la justicia ordinaria. Motivos por los que no se podría recurrir a la justicia ordinaria: 1. Principio de Autonomía Deportiva: • El fútbol se rige por organismos como la FIFA, la UEFA y las federaciones nacionales, que tienen sus propios tribunales y mecanismos de apelación (como el Comité de Apelación o el Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS). • La justicia ordinaria no interviene en decisiones de partido salvo en casos muy excepcionales, como fraude, corrupción o vulneración de derechos fundamentales. 2. Reglas de Juego de la FIFA: • La Regla 5 establece que las decisiones del árbitro sobre hechos del partido son definitivas e inapelables. • Aunque un error arbitral afecte el resultado, no hay base legal para que un tribunal civil o penal ordene la repetición de un partido. 3. Casos Precedentes: • En la historia del fútbol, nunca se ha repetido un partido por una decisión arbitral errónea a instancias de la justicia ordinaria. • Ejemplo: En el Mundial 2018, Marruecos pidió a la FIFA repetir un partido por errores arbitrales, pero la solicitud fue rechazada. 4. Excepción: Manipulación o Fraude • Si hubiera pruebas de corrupción arbitral (por ejemplo, un soborno), se podría recurrir a la justicia ordinaria, pero no para repetir el partido, sino para sancionar a los responsables. En conclusión, aunque el fallo en el penalti de Julián Álvarez pueda generar polémica, no se puede recurrir a la justicia ordinaria para repetir el partido, ya que la FIFA y la normativa deportiva establecen que las decisiones arbitrales son inapelables en estos casos.

El principio de autonomía deportiva impide recurrir a la justicia ordinaria

Según explica el abogado Xavi Abat en su canal de TikTok, en términos legales, la FIFA y las federaciones nacionales establecen que las decisiones arbitrales dentro del campo de juego son definitivas y no pueden ser revisadas por la justicia ordinaria. Este principio se basa en la autonomía deportiva, que permite a los organismos futbolísticos tener sus propios mecanismos de apelación sin interferencia de los tribunales civiles o penales.

Las federaciones de fútbol, incluyendo la FIFA y la UEFA, cuentan con sus propios órganos disciplinarios y de apelación, como el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), donde se pueden recurrir sanciones o disputas contractuales, pero no decisiones arbitrales de un partido. A lo largo de la historia del fútbol, ningún partido ha sido repetido por un error arbitral, ya que se considera parte del juego.

La Regla 5 de la FIFA y la irreversibilidad de las decisiones arbitrales

El reglamento de la FIFA es claro al respecto. La Regla 5 establece que las decisiones del árbitro sobre los hechos del partido son definitivas y no pueden ser revisadas después del final del encuentro. Aunque el Atlético de Madrid pudiera aportar imágenes que demostraran que Julián Álvarez no tocó dos veces el balón en el penalti, esto no cambiaría el resultado ni obligaría a repetir el partido.

El VAR es una herramienta tecnológica que busca minimizar errores, pero sigue siendo operada por seres humanos, lo que no excluye la posibilidad de equivocaciones. Sin embargo, estos fallos forman parte del juego y no hay normativa que permita impugnar un partido completo por un error arbitral, por grave que sea.

Precedentes en la historia del fútbol

Este tipo de situaciones han ocurrido en muchas ocasiones y nunca han derivado en la repetición de un partido. Un caso similar ocurrió en el Mundial de 2018, cuando la selección de Marruecos solicitó a la FIFA repetir un partido por errores arbitrales que, según ellos, influyeron en su eliminación. La FIFA rechazó la petición argumentando que las decisiones arbitrales son definitivas y que no hay fundamento legal para anular el encuentro.

Otro ejemplo es el famoso "gol fantasma" de Frank Lampard en el Mundial de 2010, cuando su disparo cruzó la línea de gol contra Alemania, pero no fue validado. A pesar de que las repeticiones demostraron que el balón había entrado, la FIFA no permitió repetir el partido.

¿Qué puede hacer el Atlético de Madrid?

El Atlético de Madrid puede manifestar su descontento, pero no tiene opciones reales de impugnar el partido ni de recurrir a la justicia ordinaria. En todo caso, podría presentar una queja formal ante la UEFA o la FIFA, pero estas organizaciones no tienen antecedentes de repetir partidos por errores arbitrales.

Otra posibilidad sería que el club solicite cambios en el reglamento para mejorar la aplicación del VAR en el futuro, algo que otras federaciones y equipos han intentado en el pasado sin éxito inmediato.