Así quedará tu nómina de marzo con la retención por la subida del SMI

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España ha experimentado una nueva subida en 2025, pasando de 1.134 a 1.184 euros brutos al mes, un incremento del 4,4%. Sin embargo, esta mejora salarial tiene un efecto inesperado en las nóminas de muchos trabajadores: la retención del IRPF. A partir de marzo, más de 540.000 trabajadores que cobran el SMI comenzarán a ver descontada esta retención, lo que reducirá la cantidad neta que reciben cada mes.

Este cambio se debe a que, a diferencia de otros años, el límite exento del IRPF no ha subido junto con el SMI. Como resultado, miles de empleados tendrán que pagar este impuesto, que se aplicará con carácter retroactivo, es decir, en marzo se descontarán también las retenciones correspondientes a enero y febrero. En este artículo, analizamos cómo afectará esta medida a tu nómina y cuánto dinero podrías dejar de percibir.

El impacto del IRPF en la subida del SMI

El Consejo de Ministros aprobó el 11 de febrero de 2025 la nueva subida del SMI, fijándolo en 39,47 euros brutos al día o 16.576 euros brutos anuales en 14 pagas. Esto supone un aumento de 50 euros brutos al mes, lo que equivale a 700 euros más al año.

Yolanda Díaz y los sindicatos firman el acuerdo del SMI 2025 / Europa Press

No obstante, el hecho de que el salario mínimo exento del IRPF no haya aumentado en la misma proporción significa que un porcentaje de trabajadores que antes no tributaban ahora sí tendrán que hacerlo. La Agencia Tributaria estima que aproximadamente el 20% de los trabajadores que perciben el SMI verán aplicada una retención de hasta 300 euros anuales, lo que equivale a 29 euros menos en cada nómina mensual.

En otras palabras, la subida del salario mínimo, que inicialmente parecía una mejora de 50 euros al mes, se reducirá en algunos casos a solo 21 euros netos, restando el efecto positivo de la medida para muchos trabajadores.

¿Cómo comprobar cuánto bajará tu nómina en marzo?

Si quieres saber cómo afectará este cambio a tu salario neto, debes revisar tu nómina de febrero y compararla con la de marzo. Los puntos clave que debes observar son:

Base imponible: Corresponde al total de ingresos brutos antes de impuestos. Con la subida del SMI, esta cifra aumentará. Tipo de retención del IRPF: En las nóminas anteriores, es posible que tu retención haya sido del 0%. En marzo, podrías empezar a ver un porcentaje aplicado. Deducciones: Incluyen Seguridad Social, desempleo y formación profesional, además del nuevo descuento del IRPF. Salario neto final: Es la cantidad que realmente recibirás en tu cuenta bancaria. Si antes cobrabas 1.134 euros netos, ahora podrías recibir aproximadamente 1.155 euros en lugar de los 1.184 esperados.

Para los trabajadores solteros y sin hijos, la retención del IRPF será mayor que para aquellos con cargas familiares, ya que en estos casos se aplican mínimos personales y familiares que reducen la base imponible.

Un descuento retroactivo en la nómina de marzo

Uno de los aspectos más polémicos de esta medida es que la retención del IRPF se aplicará con carácter retroactivo. Esto significa que, si en enero y febrero no se practicaron retenciones en la nómina, en marzo se descontarán de golpe las cantidades correspondientes a esos meses.

La agricultura es uno de los sectores donde más personas cobran el SMI. / Áxel Álvarez

Por ejemplo, si tu descuento mensual es de 29 euros, en marzo podrían restarte 87 euros (29 de enero, 29 de febrero y 29 de marzo). Esto podría hacer que tu nómina de marzo sea inferior incluso a la de meses anteriores, a pesar del aumento del SMI.

¿Se puede evitar la retención del IRPF en el SMI?

Para algunos trabajadores, es posible minimizar o evitar la retención del IRPF mediante la aplicación de reducciones fiscales. Algunas opciones incluyen:

Solicitar el ajuste del IRPF en función de la situación personal y familiar. Los trabajadores con hijos o con familiares a su cargo pueden beneficiarse de mínimos exentos más altos .

en función de la situación personal y familiar. Los trabajadores con hijos o con familiares a su cargo pueden beneficiarse de . Aprovechar deducciones fiscales como el mínimo por rendimientos del trabajo , que puede reducir la base imponible.

como el , que puede reducir la base imponible. Realizar aportaciones a planes de pensiones o productos de ahorro con ventajas fiscales, que pueden ayudar a reducir la carga tributaria.

Es recomendable que los trabajadores revisen su situación fiscal y, en caso de duda, consulten con un asesor laboral o gestoría para optimizar su retención de IRPF.