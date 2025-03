Así puede influir Trump en tu hipoteca: pagarás más cada mes

La victoria de Donald Trump en las elecciones de noviembre de 2024 ha generado incertidumbre en los mercados internacionales, y Europa no es ajena a este impacto. Aunque los ciudadanos europeos no votaron en estos comicios, las decisiones del nuevo presidente de Estados Unidos pueden influir en la economía de la eurozona y, en particular, en la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE).

Uno de los sectores más afectados por esta incertidumbre es el hipotecario. Desde mediados de 2024, el BCE ha realizado seis recortes de tipos de interés, abaratando los préstamos para la compra de vivienda. Sin embargo, los expertos advierten que esta tendencia podría cambiar si Trump cumple su promesa de imponer aranceles a productos europeos. Esto podría provocar un repunte de la inflación en la eurozona, obligando al BCE a frenar o incluso revertir la bajada de tipos.

Ante este escenario, la gran pregunta para quienes planean comprar una casa es: ¿Es el momento adecuado para solicitar una hipoteca o conviene esperar?

¿Cómo puede afectar Trump a las hipotecas en Europa?

Desde junio de 2024, el BCE ha reducido progresivamente los tipos de interés, pasando del 3,37% en junio de 2024 al 2,89% en enero de 2025, según el Banco de España. Esto ha supuesto un alivio para quienes han contratado una hipoteca variable y ha generado ofertas más atractivas en hipotecas fijas.

Sin embargo, las políticas proteccionistas de Trump pueden generar un nuevo escenario económico. Si Estados Unidos impone nuevos aranceles a los productos de la Unión Europea, los precios de estos bienes aumentarían, lo que elevaría la inflación en Europa. En ese caso, el BCE se vería obligado a frenar la bajada de tipos o incluso a revertirla para contener el encarecimiento de los precios.

Además, Trump ha insinuado que Estados Unidos podría reducir su contribución a la OTAN, lo que obligaría a los países europeos a aumentar su gasto militar. Este incremento del gasto público podría llevar a un mayor endeudamiento de los gobiernos europeos, lo que también haría más difícil que el BCE continúe bajando los tipos.

¿Seguirán bajando los tipos de interés?

Aunque el BCE ha señalado que su política monetaria no sigue una senda predeterminada, algunos analistas ya especulan con la posibilidad de que los recortes de tipos se frenen en las reuniones de abril o junio de 2025.

Agencia ATLAS / Foto: EP

Si se confirma que la inflación repunta por los aranceles de Trump o por el incremento del gasto en defensa en la UE, el BCE podría optar por mantener los tipos actuales o incluso subirlos. Esto significaría que las hipotecas podrían encarecerse en los próximos meses, tanto para nuevos solicitantes como para aquellos con préstamos a tipo variable.