Oficial: las personas con pensión por invalidez recibirán casi 12.000 euros cumpliendo este requisito

La Seguridad Social es el organismo encargado de entregar una serie de prestaciones vitales para gran parte de la población. Gestionan la pensión de jubilación, la de incapacidad permanente y las relacionadas con los fallecimientos, entre las que se encuentran la pensión de viudedad u orfandad.

Sin embargo, hay personas que se encuentra en una situación vulnerable, que no han cotizado lo suficiente o que no disponen de los suficientes recursos económicos. En estos casos, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) o los órganos de cada comunidad autónoma proporcionan las pensiones no contributivas, que incluyen la jubilación y la invalidez.

Para acceder a estos subsidios, es necesario cumplir con unos requisitos. En el caso de la pensión de invalidez, se debe tener una edad de entre 18 y 65 años, residir en España durante cinco años -de los cuales dos deben ser consecutivos y anteriores a la solicitud-, acreditar una discapacidad igual o superior al 65% y tener ingresos inferiores a los 7.905,80 euros anuales.

La pensión de invalidez tiene una cuantía anual de esa misma cifra: 7.905,80 euros, que se distribuyen en 14 pagas de 568,70 euros mensuales. Sin embargo, hay una serie de excepciones que permiten incrementar la pensión: tener una discapacidad igual o superior al 75% y necesitar la ayuda de otra persona para realizar las actividades básicas.

En ese caso, los beneficiarios recibirán un complemento de 3.952,90 euros anuales que, sumados a los 7.905,80, la cuantía asciende hasta los 11.858,7 euros.