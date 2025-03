Malas noticias para los trabajadores que no fichen correctamente: podrían ser despedidos

El registro de la jornada laboral es una obligación legal en España desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2019, que establece que todas las empresas deben llevar un control del horario de sus empleados. No cumplir con este requisito puede traer consecuencias tanto para los trabajadores como para las empresas, y en algunos casos, incluso puede derivar en un despido disciplinario.

Sin embargo, a pesar de que muchas empresas culpan a los trabajadores cuando no se ficha correctamente, la realidad es que la responsabilidad principal recae en la empresa. Son ellas las que deben garantizar que los empleados registren su jornada y asegurarse de que el sistema de fichaje sea accesible y claro para todos.

¿Por qué es obligatorio fichar la jornada?

El control del horario laboral tiene varios objetivos:

Evitar abusos laborales y garantizar que los trabajadores no hagan horas extra sin ser remuneradas.

y garantizar que los trabajadores no hagan horas extra sin ser remuneradas. Controlar el cumplimiento de los horarios establecidos en el contrato.

establecidos en el contrato. Facilitar la supervisión por parte de la Inspección de Trabajo, ya que las empresas están obligadas a conservar los registros durante cuatro años.

Por ello, tanto las empresas como los empleados deben cumplir con esta obligación para evitar problemas legales.

Consecuencias de no fichar la jornada laboral

Si un trabajador no ficha su jornada laboral de forma reiterada, puede enfrentarse a varias consecuencias dentro de la empresa. No obstante, el despido no puede ser inmediato ni arbitrario, sino que debe seguir un proceso gradual de advertencias y sanciones.

Advertencias iniciales: La empresa suele enviar avisos informales o formales recordando al trabajador la obligación de fichar. Puede hacerlo verbalmente o por escrito.

La empresa suele enviar avisos informales o formales recordando al trabajador la obligación de fichar. Puede hacerlo verbalmente o por escrito. Sanciones disciplinarias: Si el trabajador sigue sin registrar su jornada, la empresa puede imponer sanciones internas, como amonestaciones escritas o suspensiones de empleo y sueldo .

Si el trabajador sigue sin registrar su jornada, la empresa puede imponer sanciones internas, como . Despido disciplinario: Si la conducta es reiterada y el trabajador ha ignorado múltiples advertencias, la empresa puede considerar que hay un incumplimiento grave y continuado y proceder al despido disciplinario.

Un despido por no fichar solo será válido si la empresa puede demostrar que el trabajador ha sido advertido en varias ocasiones y que el incumplimiento ha sido reiterado y consciente.

¿Qué dice la ley sobre el fichaje de la jornada laboral?

La legislación establece que el control de la jornada laboral es una obligación de la empresa, pero también que el trabajador debe cumplir con el sistema de registro establecido.

A día de hoy, muchas empresas siguen utilizando sistemas de fichaje en papel, lo que genera olvidos y problemas de control. Sin embargo, en los próximos años, será obligatorio el registro digital, lo que facilitará el seguimiento y reducirá errores.

Las empresas tienen la obligación de informar a sus empleados sobre el sistema de fichaje y recordarles que deben cumplir con él. Si no lo hacen, no pueden culpar directamente a los trabajadores ni sancionarlos sin haber tomado medidas previas.

No fichar bien puede costarte el despido. / Iñaki Osorio

¿Qué pasa si me despiden por no fichar?

Si una empresa despide a un trabajador alegando que no ha fichado su jornada, el despido podría ser considerado improcedente si no se ha seguido el procedimiento adecuado. Para que el despido sea válido, la empresa debe demostrar que:

Ha informado al trabajador sobre la obligación de fichar.

Ha enviado advertencias previas y aplicado sanciones progresivas.

El incumplimiento ha sido reiterado y sin justificación.

Si no se cumplen estos requisitos, el trabajador puede impugnar el despido y reclamar una indemnización o su readmisión en la empresa.