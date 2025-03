Confirmado: una experta resuelve si se puede cobrar el subsidio para mayores de 52 años y una pensión por incapacidad

El subsidio para mayores de 52 años es una de las ayudas que concede el Estado que suele generar más dudas entre los parados. Esta prestación está destinada a personas desempleadas que han alcanzado esta edad pero que aún no pueden acceder a la jubilación. Además, deben haber cotizado lo suficiente para poder recibir una pensión en el futuro.

Este subsidio, gestionado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), no solo proporciona una ayuda mensual, sino que también permite seguir cotizando para la jubilación, lo que lo convierte en una opción fundamental para quienes se encuentran en esta situación.

Requisitos para el subsidio para mayores de 52 años

Para acceder a esta ayuda, es necesario cumplir con los siguientes criterios:

Estar en una de estas dos opciones Haber agotado una prestación contributiva por desempleo a partir del 1 de noviembre de 2024. Estar en desempleo legal y haber cotizado al menos 90 días. Tener 52 años en el momento en que finaliza la prestación o subsidio anterior. Situación de desempleo o, en su caso, tener un empleo a tiempo parcial. Inscripción como demandante de empleo: estar registrado en el SEPE como demandante de empleo y mantener esta inscripción mientras se reciba la ayuda y renovar la demanda en los plazos establecidos y participar en las políticas activas de empleo si el SEPE lo solicita. Cotización suficiente para la jubilación: Haber cotizado al menos 15 años en la Seguridad Social. De estos, al menos 6 años deben haber sido en el régimen general o en algún régimen que contemple la protección por desempleo. Carencia de rentas propias. Este requisito debe mantenerse durante todo el periodo en el que se reciba el subsidio. Además, no se puede superar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en ingresos mensuales, sin contar las pagas extraordinarias.

Según la información oficial del SEPE, para obtener el subsidio para mayores de 52 años es necesario cumplir con todas las condiciones exigidas para acceder a una pensión contributiva, salvo la edad.

En algunos casos, puede ocurrir que una persona reúna todos los requisitos salvo la edad mínima. En este supuesto, la solicitud del subsidio podrá realizarse una vez cumplidos los 52 años, siempre que se mantenga la inscripción ininterrumpida como demandante de empleo desde el momento en que se agotó la prestación por desempleo hasta la fecha de la solicitud.

Incapacidad permanente y subsidio para mayores de 52 años.

Una de las dudas principales sobre el subsidio para mayores de 52 años es su posibilidad de compatibilizar con otras ayudas del Estado. En este caso, en el programa Madrid Trabaja, de TeleMadrid, han planteado una cuestión en este sentido a Clara Martínez, asesora de la subdirección general de Prestaciones del SEPE. Un oyente del programa preguntaba si, tras una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, será compatible el subsidio para mayores de 52 años con la pensión por incapacidad permanente.

Así, Martínez puntualizaba que el Tribunal Supremo no se ha pronunciado en este sentido, por lo que no existe jurisprudencia al respecto y por tanto la norma no ha cambiado. “Si una persona tiene una invalidez, para reconocerle esa pensión, la Seguridad Social ha cogido todas las cotizaciones para otorgársela”, explicaba la asesora, que añadía que “como se han utilizado para eso no puedes usar las mismas cotizaciones para solicitar ahora el subsidio”.

En cualquier caso, Martínez recuerda que es el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) el que analiza cada una de las solicitudes y el que debería solicitar el cambio de legislación, en el caso de que fuera necesario.

¿Cuánto se cobra con el subsidio para mayores de 52 años?

La cuantía de esta ayuda equivale al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). En 2025, el IPREM está fijado en 600 euros al mes, por lo que los beneficiarios recibirán 480 euros mensuales.

A diferencia de otros subsidios, este se mantiene hasta la edad de jubilación, siempre que se sigan cumpliendo los requisitos. Además, el Estado sigue cotizando por la jubilación del beneficiario con una base del 125% de la base mínima de cotización vigente cada año.

Para 2025, la base mínima de cotización ha sido establecida en 1.381,33 euros mensuales, lo que significa que los beneficiarios del subsidio tendrán una base de cotización de 1.726,66 euros al mes.