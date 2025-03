Pensión no contributiva: esto es lo que cobrarás si has cotizado 10 años

El sistema de pensiones en España establece un requisito fundamental para acceder a una pensión contributiva: haber cotizado al menos 15 años, de los cuales dos deben estar comprendidos en los 15 años previos a la jubilación. Esto significa que quienes han cotizado solo 10 años no pueden acceder a esta prestación, lo que les obliga a buscar otras alternativas dentro del sistema de protección social.

Para aquellos que no cumplen con el mínimo exigido, una opción viable es la pensión no contributiva de jubilación, un tipo de ayuda económica destinada a personas en situación de vulnerabilidad económica que no han alcanzado el tiempo de cotización necesario para recibir una pensión contributiva. Esta prestación garantiza un ingreso mínimo a quienes no han podido generar suficientes cotizaciones a lo largo de su vida laboral, aunque su acceso está sujeto a ciertos requisitos.

¿Se puede cobrar una pensión con solo 10 años cotizados?

Si has cotizado 10 años, no podrás acceder a la pensión contributiva de la Seguridad Social, ya que el mínimo requerido es 15 años. Sin embargo, la pensión no contributiva de jubilación es una alternativa para aquellas personas que, además de no haber cotizado lo suficiente, se encuentran en una situación económica desfavorable.

Subida de las pensiones no contributivas. / INFORMACIÓN

Este tipo de pensión está gestionado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y las administraciones autonómicas. Su objetivo es evitar que las personas sin derecho a una pensión contributiva queden sin ingresos en su vejez. No obstante, esta ayuda no se concede automáticamente, sino que es necesario cumplir ciertos criterios específicos.

Requisitos para acceder a una pensión no contributiva en 2025

Para poder recibir una pensión no contributiva de jubilación en 2025, es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

Edad : Tener 65 años o más en el momento de la solicitud.

: Tener en el momento de la solicitud. Residencia : Haber residido en España durante al menos 10 años entre los 16 años y la fecha de solicitud . Además, al menos dos de esos años deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud .

: Haber residido en España durante al menos entre los . Además, . Ingresos: No superar un umbral económico determinado. En 2025, los ingresos individuales no pueden superar los 7.905,80 euros anuales. Si el solicitante convive con familiares, se considerarán los ingresos de todo el hogar, aplicándose límites distintos en función del número de convivientes.

Este último requisito es fundamental, ya que la pensión no contributiva está dirigida a quienes se encuentran en una situación económica desfavorable. Si el solicitante supera el límite de ingresos, no podrá acceder a esta ayuda.

Cuantía de la pensión no contributiva en 2025

La pensión no contributiva tiene una cuantía íntegra anual de 7.905,80 euros, lo que equivale a 564,70 euros mensuales, distribuidos en 14 pagas (12 mensualidades más dos pagas extra en junio y noviembre).

Sin embargo, si en un mismo domicilio conviven varias personas beneficiarias de esta pensión, la cuantía individual se ajusta:

Dos beneficiarios en el mismo hogar : 480 euros mensuales por persona.

: por persona. Tres o más beneficiarios en el mismo hogar: 451,76 euros mensuales por persona.

Estos ajustes se aplican porque la Seguridad Social considera que los gastos compartidos en un mismo hogar reducen la necesidad económica individual.

¿Cómo solicitar la pensión no contributiva?

El proceso de solicitud varía según la comunidad autónoma, ya que la gestión de la pensión no contributiva corresponde a las autoridades autonómicas. No obstante, en Ceuta y Melilla, la gestión corre a cargo del IMSERSO.

Para solicitar esta prestación, es necesario presentar la solicitud en las oficinas de Servicios Sociales de la comunidad autónoma correspondiente o en el IMSERSO en el caso de Ceuta y Melilla. También se puede realizar el trámite de forma telemática a través de la sede electrónica del IMSERSO o de la Seguridad Social.

Los documentos necesarios suelen incluir:

DNI o NIE del solicitante .

. Justificante de ingresos y patrimonio .

. Certificado de empadronamiento para acreditar la residencia en España.

para acreditar la residencia en España. Declaración de convivencia si se reside con familiares.

El plazo de resolución varía según la comunidad autónoma, pero en general, el procedimiento puede tardar entre tres y seis meses desde la presentación de la solicitud.

Otras ayudas complementarias

Además de la pensión no contributiva, existen otras ayudas que pueden complementar los ingresos de las personas en situación de vulnerabilidad: