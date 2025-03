Acusan al empresario José Elías de intentar engañar a la gente y él se defiende: “No me tienes que dar lecciones de nada”

El empresario y coach José Elías se ha hecho muy popular en los últimos tiempos por sus apariciones en medios de comunicación pero también por su presencia en redes sociales. El presidente de Audax tiene más de 600.000 seguidores en Instagram y más de 133.000 en Tiktok donde ofrece sus consejos y su experiencia personal para ser un empresario de éxito.

El de Badalona ha conseguido colocarse en el puesto 49 de la lista Forbes, con más de 900 millones de euros gracias a empresas como La Sirena. Entre algunos de los consejos que el catalán ha ofrecido es que existen dos cualidades básicas para lograr el éxito empresarial. La primera de ellas es “pasar a la acción”, atreverse a dar el paso, una recomendación basada en su propia experiencia personal ya que en 2009 Elías llegó a estar arruinado. El segundo consejo es “tener una espalda muy ancha para aguantar los golpes”, así como la resiliencia.

En una de sus últimas apariciones en el programa de ‘LaSexta Xplica’, Elías habló del sistema de pensiones de nuestro país al que calificó de “estafa”. “Yo creo que es una estafa piramidal en tanto en cuanto si tú intentas hacerlo en el mundo privado te meten en la cárcel. Porque coger dinero de uno para dárselo a otro y venderle una película de que hay un ahorro, pues eso a todas luces en una estafa piramidal".

"Cuál es la solución entonces? ¿Seguir imprimiendo dinero? (...) En el tema de los panes y los peces hace tiempo que dejé de creer. Yo quiero estar en un país donde mi dinero me garantice mi pensión, y aquí no hay ninguna garantía", lamentó el empresario en el programa de La Sexta.

Polémica en 'Espejo Público'

José Elías acudió recientemente también a ‘Espejo Público’ y tuvo una “agria” conversación con la politóloga Arantxa Tirado que le acusó de engañar a la gente.

“De barrio a barrio te lo digo, soy del barrio del Carmelo de Barcelona y lo que hace falta es que la gente que ha salido del barrio que le explique a la gente que se ha quedado en el barrio cómo funciona el sistema capitalista, que es el culpable de que tú seas un caso excepcional porque no todos partimos de las mismas oportunidades”, iniciaba la politóloga.

“Hablas del esfuerzo, del trabajo que, a veces, dan fruto pero la mayoría de la gente hace todo el esfuerzo y no pueden ni siquiera emanciparse o pagar el alquiler”, añadía Tirado a lo que Elías respondía que “que no me tienes que dar lecciones de nada de barrio”.

Tirado seguía con su discurso y afirmaba que “vienes aquí a dar lecciones y a que se te escuche porque eres rico, nada más” y añadía “eres creador de contenidos porque has hecho pasta y tienes tu Instagram y te siguen porque quieren ser como tú y se piensan que pueden conseguirlo”.

Elías se defendía diciendo que “no vengo aquí porque soy rico, no vengo a reivindicar mi riqueza, yo vengo aquí a reivindicar que con el esfuerzo se pueden conseguir cosas” a lo que Tirado le respondía que “eso es todavía más grave, que engañes a la gente pensando que van a ser como tú”.

El empresario, visiblemente molesto, explicaba que “basas todo en acusar y en poner cosas en mi boca que yo no he dicho. Yo con una educación con una buena sanidad y con una formación y un esfuerzo he conseguido cosas y hay mucha gente como yo que lo ha conseguido” y remataba que “es mejor llenar una caja y repartir la riqueza que no estar pensando todo el día en cómo repartir algo que no existe”.