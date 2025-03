Los pensionistas que no reclamen a la Seguridad Social pueden perder mucho dinero: este es el motivo

Algunos jubilados todavía están a tiempo de reclamar un complemento económico que la Seguridad Social no les ha reconocido de oficio. En concreto, hablamos de hombres pensionistas que, entre 2016 y febrero de 2021, no percibieron el complemento para la reducción de la brecha de género. Un plus mensual que se incorporó inicialmente como una medida destinada a mujeres, pero que, tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), también puede beneficiar a ciertos hombres que cumplan con los requisitos establecidos. Lo relevante de este asunto es que la Administración no reconocerá este derecho si el afectado no lo solicita, lo que significa que, si no se reclama, el dinero se pierde definitivamente.

Brecha de género

Este complemento fue creado en 2016 para compensar a las mujeres que, al convertirse en pensionistas, habían tenido trayectorias laborales más irregulares debido a la maternidad y el cuidado de los hijos. Era un reconocimiento a la desigualdad histórica en el acceso al mercado laboral. Sin embargo, el 12 de diciembre de 2019, el TJUE dictaminó que la normativa era discriminatoria hacia los hombres, ya que existían casos en los que también habían visto afectada su carrera profesional por las mismas razones familiares. A partir de ese fallo, la Seguridad Social comenzó a aplicar el complemento también a los hombres, pero solo a partir de febrero de 2021. Aquellos que se jubilaron antes de esa fecha quedaron fuera del reconocimiento automático, aunque sí pueden reclamarlo.

Este es el dinero que perderán los pensionistas que no reclamen esto a la Seguridad Social / INFORMACIÓN

El complemento consiste en un pago de 35,90 euros mensuales por cada hijo, con un máximo de cuatro hijos, lo que equivale a 143,60 euros al mes. Este importe se suma a la pensión contributiva del beneficiario y representa un refuerzo económico importante, especialmente en el contexto actual. Sin embargo, todos aquellos hombres que se jubilaron entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021 no han recibido este dinero automáticamente, pese a que pueden tener derecho a él. Es por eso que deben actuar por su cuenta para iniciar el proceso de solicitud ante la Seguridad Social. Si no lo hacen, no habrá compensación retroactiva.

Requisitos

No obstante, es importante aclarar que no todos los hombres jubilados en esas fechas tienen derecho a este complemento. Existen una serie de condiciones específicas que deben cumplirse. Según la Seguridad Social, uno de los escenarios válidos es haber causado una pensión de viudedad por fallecimiento del otro progenitor, siempre que alguno de los hijos en común tenga derecho a una pensión de orfandad. Otra posibilidad es haber causado una pensión contributiva de jubilación o incapacidad permanente y haber interrumpido o visto reducida su carrera laboral a causa del nacimiento o la adopción de hijos.

En estos casos, los criterios varían según el año de nacimiento o adopción de los hijos. Para hijos nacidos o adoptados hasta el 31 de diciembre de 1994, el padre debe acreditar más de 120 días sin cotización entre los nueve meses previos y los tres años posteriores al nacimiento, o entre la fecha de adopción y los tres años siguientes. Además, el total de pensiones que se le hayan reconocido debe ser inferior al que recibiría una mujer en la misma situación. Para hijos nacidos o adoptados a partir del 1 de enero de 1995, la suma de las bases de cotización de los 24 meses posteriores al nacimiento debe ser al menos un 15 % inferior a la de los 24 meses anteriores.

Si crees que puedes formar parte del colectivo afectado, es fundamental que revises tu situación y actúes cuanto antes. Puedes presentar una solicitud formal en una oficina de la Seguridad Social, preferiblemente con cita previa. Es conveniente llevar la documentación necesaria que acredite la interrupción laboral por causas familiares, así como el número de hijos y las fechas correspondientes. Si tu solicitud es denegada pero consideras que cumples con todos los requisitos, es recomendable acudir a un abogado o experto en derecho laboral o de Seguridad Social para iniciar un recurso o reclamación legal.