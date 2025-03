¿Tienes pensado cambiar de trabajo? Nunca lo dejes sin saber antes esto

Si estás pensando en cambiar de empleo, no cometas el error de dejar tu trabajo sin más. Existe una alternativa legal que te permite marcharte con la puerta abierta: la excedencia voluntaria. Te explicamos cómo funciona y por qué puede salvarte si tu nuevo trabajo no sale como esperabas.

¿Qué es una excedencia voluntaria?

La excedencia voluntaria es un derecho reconocido en el Estatuto de los Trabajadores que permite al empleado suspender temporalmente su contrato de trabajo sin perder totalmente el vínculo con la empresa.

Esto significa que puedes dejar de trabajar durante un periodo determinado (mínimo 4 meses y máximo 5 años) para emprender nuevos proyectos, cambiar de empleo o dedicarte a asuntos personales, pero manteniendo el derecho a reincorporarte en el futuro.

¿Por qué pedir una excedencia en lugar de dimitir?

Cuando renuncias a un trabajo, pierdes todos los derechos asociados a ese puesto: no puedes volver, no tienes derecho a indemnización, ni a paro (excepto en casos concretos). En cambio, si pides una excedencia, mantienes una relación laboral latente con la empresa.

Y aquí viene lo importante: si el nuevo empleo no sale bien, tienes derecho a solicitar tu reincorporación, y por ley, la empresa está obligada a ofrecerte la primera vacante que surja en un puesto de características similares al tuyo.

Si pasado el periodo de excedencia solicitas volver y la empresa se niega sin causa justificada o no te ofrece esa primera vacante disponible, se considera un despido improcedente.

Esto tiene consecuencias claras:

Tienes derecho a indemnización por despido.

por despido. Puedes solicitar la prestación por desempleo (paro).

En otras palabras, la empresa no puede hacer como si no existieras. Si hay un puesto libre similar al que tenías, debe ofrecértelo antes que a cualquier candidato externo.

¿Cómo se solicita una excedencia voluntaria?

Es un proceso sencillo, pero debe hacerse por escrito y con antelación. Basta con comunicar a la empresa tu intención de acogerte a una excedencia voluntaria indicando las fechas de inicio y final (aunque el plazo puede ser flexible). La empresa no puede negarse si cumples los requisitos:

Tener al menos 1 año de antigüedad en la empresa.

en la empresa. No haber solicitado otra excedencia voluntaria en los últimos 4 años.

Antes de dejar un empleo estable por una nueva oportunidad, por buena que parezca, plantearte la excedencia es clave. En un mercado laboral cambiante, no todo sale como uno espera, y contar con la opción de volver puede marcar la diferencia entre una transición tranquila o quedarte sin nada.

Nunca dejes tu trabajo sin conocer antes tus derechos. Solicitar una excedencia te permite probar algo nuevo sin quemar los puentes con tu empresa actual. Y si no puedes o no quieres volver, al menos tendrás la cobertura legal de un despido si la empresa no cumple con su obligación de reincorporarte.