¿Te pueden despedir por faltar al trabajo con justificante médico? Esto dice la ley

Muchos trabajadores se preguntan si pueden faltar al trabajo con un justificante médico que indique reposo, pero sin que el médico haya tramitado una baja oficial. La respuesta es sí, aunque hay matices importantes que conviene conocer para evitar problemas laborales y legales.

Justificante médico VS baja médica: ¿en qué se diferencian?

Aunque pueden parecer lo mismo, un justificante médico y una baja médica no son iguales ni tienen los mismos efectos laborales.

El justificante médico es un documento que acredita que el trabajador ha acudido al médico y que, por recomendación profesional, necesita reposo durante un periodo determinado (por ejemplo, 24, 48 o 72 horas).

La baja médica, o parte de incapacidad temporal (IT), es un documento oficial que inicia un proceso de seguimiento sanitario y laboral. Permite al trabajador ausentarse legalmente de su puesto con derecho a percibir una prestación económica desde el cuarto día de baja.

¿Se puede faltar al trabajo solo con un justificante médico?

La respuesta es sí, siempre que el justificante indique que el trabajador no está en condiciones de trabajar y recomiende reposo. En ese caso, la ausencia está justificada, aunque no da derecho a cobrar esos días ni a que la empresa los cotice.

Es decir: faltar puedes faltar, pero otra cosa es que cobres. La empresa no está obligada a abonarte el salario ni a cotizar por esos días, porque no existe un parte oficial de baja. Sin embargo, no puede sancionarte ni despedirte por esa ausencia, siempre que esté debidamente justificada con el informe médico.

Estos son los riesgos que existen para el trabajador

Aunque legalmente se puede faltar al trabajo con un justificante médico, hacerlo sin una baja oficial puede generar malentendidos con la empresa, sobre todo si no hay una buena comunicación.

Algunas empresas, por desconocimiento o mala fe, pueden considerar que el trabajador ha cometido una falta grave por ausentarse sin baja médica. Esto puede derivar en sanciones o incluso despidos, que en muchos casos acabarían siendo considerados improcedentes si se impugnan judicialmente.

Por todo lo anterior, lo más recomendable es que, si sabes que vas a estar uno o varios días sin poder acudir al trabajo por motivos de salud, solicites la baja médica oficial al médico de cabecera.

Con la baja médica, tus derechos están completamente protegidos: puedes faltar, cobrar la prestación por incapacidad temporal (si corresponde) y la empresa no puede cuestionar tu ausencia.

Además, si no se tramita la baja y solo se entrega un justificante, es posible que no tengas derecho ni a cobrar esos días ni a cotizar por ellos, lo cual puede afectar a futuras prestaciones. Faltar al trabajo con justificante médico sin baja es legal, pero debes conocer bien las consecuencias.

No cobrarás esos días y podrías enfrentarte a conflictos laborales si la empresa no reconoce la validez del justificante. Por eso, el mejor consejo es claro: si el médico te recomienda reposo, pide la baja médica cuanto antes. Te protegerás legalmente y evitarás complicaciones.