Dimisión sin preaviso: ahora es ilegal que las empresas te descuenten dinero

Si estás pensando en dejar tu trabajo y temes que te descuenten del finiquito por no avisar con tiempo... ¡Atención! Hay un cambio legal que te interesa mucho. El Tribunal Superior de Justicia ha dejado claro que las empresas no pueden penalizar al trabajador por no preavisar su dimisión si no se le informó previamente de forma clara y concreta.

Y no solo lo dice el TSJ: esta práctica vulnera el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores, que obliga al empresario a comunicar al trabajador las condiciones esenciales del contrato y, especialmente, sus consecuencias económicas.

El caso que lo puso todo patas arriba

En un vídeo publicado por la cuenta de Instagram de @un_tio_legal, se muestra el caso de un trabajador que presentó su baja voluntaria sin cumplir con los dos meses de preaviso exigidos por su convenio colectivo. La empresa, sin más, le descontó un mes entero del finiquito. Pero el TSJ sentenció que esa penalización no era válida, ya que el trabajador nunca fue informado por escrito ni en su contrato de que esa sería la consecuencia.

La empresa alegó que esa norma estaba en el convenio. Pero el tribunal fue tajante: eso no es suficiente.

Esto es lo que dice la ley

El artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores establece que:

"El empresario deberá comunicar al trabajador, por escrito, las condiciones esenciales del contrato de trabajo, incluidas las relativas al preaviso en caso de dimisión y sus consecuencias."

Eso significa que no vale solo con lo que diga el convenio colectivo. La empresa tiene que haber informado al trabajador de forma individual y con antelación sobre esa posible penalización.

El preaviso: ¿cuánto tiempo es obligatorio?

Por norma general, el plazo mínimo de preaviso en caso de baja voluntaria es de 15 días, aunque algunos convenios pueden exigir más (como el caso juzgado, con dos meses). Pero ojo, incluso si el plazo es más largo, no se puede aplicar ninguna penalización económica si el trabajador no fue debidamente informado.

Las empresas si quieren aplicar un descuento por falta de preaviso, deben dejarlo por escrito en el contrato o informar por otra vía documentada al menos con un mes de antelación. Si no lo hacen, no pueden descontar ni un solo euro del finiquito.

Si has dimitido sin dar el preaviso y la empresa te ha descontado dinero sin haberte informado previamente, puedes reclamar. Esta sentencia crea jurisprudencia y te respalda legalmente.

Más protección para el trabajador

Esta sentencia supone un antes y un después en las bajas voluntarias en España. El Tribunal Superior de Justiciay el propio Estatuto de los Trabajadores lo dejan claro: las reglas tienen que estar bien explicadas desde el principio. Y si no lo están, el trabajador no puede ser penalizado así que ya no cuela el “esto lo dice el convenio”. Si no te avisaron, no te pueden tocar el finiquito.