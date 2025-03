¿Trabajas más de lo que estás contratado? Así puedes saber si estás cobrando menos

Muchos trabajadores piensan que están bien pagados, pero en realidad trabajan más horas de las que tienen contratadas. Esto no solo implica cobrar menos, también afecta a tu jubilación, tu baja médica y futuras prestaciones.

En este artículo, te explicamos cómo comprobarlo y qué hacer si descubres estas irregularidades.

Revisa tus horas: lo que haces y lo que cotizas pueden no coincidir

¿Sabías que puedes estar trabajando jornada completa y figurar como contratado a media jornada? Es más habitual de lo que parece, y pasa desapercibido porque el salario parece “decente”. Pero en realidad, estás trabajando más y cobrando menos, y lo que es peor: cotizando menos.

Esto tiene consecuencias graves a largo plazo: afecta directamente a tu pensión de jubilación, a lo que cobrarás si necesitas una baja médica, una incapacidad temporal o permanente, o incluso al importe del paro si pierdes el empleo.

Cómo saber si estás dado de alta correctamente

Para comprobar si estás cotizando por las horas que realmente trabajas, sigue estos pasos:

Anota cuántas horas trabajas realmente cada día o cada semana. Entra en la web oficial de la Seguridad Social Descarga tu informe de vida laboral, accediendo con certificado digital, Cl@ve PIN o por SMS. Busca el dato que aparece como CTP (Coeficiente de Tiempo Parcial).

Este porcentaje te indica cuántas horas estás cotizando respecto a la jornada completa. Por ejemplo, si trabajas 40 horas semanales y el CTP marca un 50%, significa que solo estás dado de alta por 20 horas.

¿Qué hacer si tus horas no coinciden con las declaradas?

Si detectas que estás trabajando más horas de las que figuran en tu vida laboral, tienes dos opciones:

La primera opción es ir por el camino judicial, algo más compleja y costosa. Deberás empezar poniendo una demanda a tu empresa para que te regularice y te pague la diferencia salarial.Tendrás que iniciar un proceso judicial, contratar a un abogado y presentar pruebas. Si ganas, la empresa deberá cotizar por tus horas reales y pagarte lo que te debe.

La segunda opción es más sencilla y económica. Escribe un email a tu empresa explicando que tus horas reales no coinciden con las cotizadas. Reclama que te regularicen y que te paguen la diferencia del último año trabajado. Si no recibes respuesta o no solucionan el problema, denuncia ante Inspección de Trabajo.

Puedes hacerlo online y aportar pruebas (cuadrantes, mensajes, capturas de fichajes...). Inlcuso, la Inspección puede investigar hasta 4 años atrás, regularizar tu situación y sancionar a la empresa.

¡Que no te engañen! Trabajar más y cobrar menos es una forma de fraude laboral, y además puede perjudicarte durante toda tu vida. Desde la pensión hasta una baja médica, todo lo que cotizas cuenta. Por lo tanto, revisa tu vida laboral, compara tus horas reales y reclama si hay irregularidades.