Ya es oficial: así pueden solicitar la ayuda de 500 euros quienes no han cotizado lo mínimo

Llegar a la edad de jubilación sin haber cotizado lo suficiente para acceder a una pensión contributiva es una realidad más común de lo que parece en España. Ya sea por haber trabajado en la economía sumergida, por haber tenido empleos intermitentes o por haber dedicado su vida a tareas no remuneradas como el cuidado de familiares, muchas personas se enfrentan a la vejez sin derecho a una pensión contributiva. Sin embargo, existe una solución: la pensión no contributiva, una prestación ofrecida por la Seguridad Social que garantiza un ingreso mínimo a quienes se encuentran en esta situación.

Pensión no contributiva

La pensión no contributiva de jubilación está dirigida a aquellas personas mayores de 65 años que residen legalmente en España y que no han cotizado lo suficiente para percibir una pensión contributiva. Este apoyo económico busca cubrir las necesidades básicas de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, permitiéndoles afrontar la etapa de la vejez con un mínimo de dignidad y seguridad financiera. Además, esta pensión también incluye el derecho a asistencia médica gratuita, así como otros beneficios sociales, como descuentos en transporte público, ayudas para vivienda o acceso a programas sociales específicos según la comunidad autónoma.

Las pensiones no contributivas. / INFORMACIÓN

Para el año 2025, la cuantía de esta pensión se ha incrementado un 6,9%, alcanzando los 7.905,80 euros anuales, lo que se traduce en 568,70 euros al mes, distribuidos en 14 pagas. Este aumento responde al compromiso del Gobierno con la revalorización de las pensiones más bajas, con el fin de compensar el aumento del coste de vida. Aunque la cantidad no es elevada, se trata de un ingreso muy importante para quienes no cuentan con ninguna otra fuente de recursos.

¿Quién puede acceder a esta ayuda?

Ahora bien, ¿quién puede acceder a esta ayuda? Uno de los factores clave es la situación económica del solicitante. En 2025, el límite de ingresos personales para poder recibir la pensión no contributiva se sitúa en 7.905,80 euros al año. Sin embargo, si la persona vive con familiares, la Seguridad Social evalúa los ingresos de toda la unidad económica de convivencia. Por ejemplo, si convive con una sola persona, los ingresos conjuntos no pueden superar los 13.439,86 euros anuales. Para hogares con tres convivientes, el límite es de 18.973,92 euros, y si son cuatro, el tope sube a 24.507,98 euros. En los casos en los que convivan familiares de primer grado, los umbrales aumentan aún más, alcanzando hasta 61.269,95 euros para cuatro personas.

Cambios en las pensiones: estas son las nuevas condiciones para poder jubilarte en 2025 / Eva Abril

Además, esta pensión no es compatible con otras prestaciones no contributivas, como la de invalidez, ni con la pensión de viudedad, por lo que es importante analizar bien la situación personal antes de solicitarla. No obstante, quienes la reciben sí tienen acceso a un conjunto de servicios adicionales, como ayuda a domicilio, centros de día, o programas de envejecimiento activo, dependiendo del lugar de residencia.

Cómo pedir la ayuda

En cuanto al proceso para solicitar esta ayuda, existen dos vías principales: presencial y telemática. De forma presencial, se puede acudir a las oficinas del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) o a los centros de atención e información de la Seguridad Social. Por otro lado, también es posible realizar el trámite de forma online a través de la sede electrónica de la Seguridad Social o mediante los servicios digitales que ofrecen las comunidades autónomas. Es importante tener preparada la documentación que acredite los ingresos, años de residencia en España y, si procede, los datos de los convivientes.