Confirmado por la Seguridad Social: esta es la pensión que cobrarás en 2025 si has cotizado 10 años

El sistema de pensiones en España establece un requisito fundamental para acceder a una pensión contributiva: acreditar un período mínimo de cotización de 15 años, de los cuales al menos dos deben estar comprendidos dentro de los 15 años previos a la fecha de jubilación. Esta condición deja fuera del sistema contributivo a aquellos trabajadores que han cotizado solo 10 años, obligándolos a explorar alternativas dentro del sistema de protección social para garantizar su sustento durante la jubilación.

¿Es posible acceder a una pensión con 10 años cotizados?

Para aquellos que no cumplen con el requisito mínimo de cotización para acceder a la pensión contributiva, la pensión no contributiva de jubilación se presenta como una opción viable. Esta prestación está dirigida a personas que no han cotizado lo suficiente para generar una pensión contributiva, pero que se encuentran en una situación económica vulnerable. El objetivo de esta ayuda es garantizar un ingreso mínimo a quienes no han podido acumular suficientes cotizaciones a lo largo de su vida laboral. Sin embargo, su concesión no es automática y requiere el cumplimiento de una serie de requisitos.jubi

Requisitos para acceder a la pensión no contributiva en 2025

Para poder optar a una pensión no contributiva de jubilación en 2025, es necesario cumplir los siguientes requisitos básicos:

Edad: Tener 65 años o más.

Tener 65 años o más. Residencia: Haber residido legalmente en territorio español durante al menos 10 años, dentro del período comprendido entre los 16 años y la fecha de solicitud de la pensión. Además, se exige que al menos dos de esos años sean consecutivos e inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud.

Haber residido legalmente en territorio español durante al menos 10 años, dentro del período comprendido entre los 16 años y la fecha de solicitud de la pensión. Además, se exige que al menos dos de esos años sean consecutivos e inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud. Ingresos: No superar un determinado umbral de ingresos anuales. Para el año 2025, este límite se establece en 7.905,80 euros anuales. Es importante destacar que, si el solicitante convive con familiares, se tendrán en cuenta los ingresos de la unidad familiar, aplicándose límites diferentes en función del número de convivientes.

Cuantía de la pensión no contributiva en 2025

La pensión no contributiva en 2025 tiene una cuantía íntegra anual de 7.905,80 euros, lo que equivale a 564,70 euros mensuales, distribuidos en 14 pagas. Sin embargo, la cuantía individual se ajusta en función del número de personas beneficiarias que convivan en el mismo domicilio:

Dos personas beneficiarias en el mismo hogar: La cuantía individual se reduce a 480 euros al mes por persona.

La cuantía individual se reduce a 480 euros al mes por persona. Tres o más personas beneficiarias en el mismo hogar: La cuantía individual se reduce aún más, hasta los 451,76 euros mensuales por persona.

¿Cómo solicitar la pensión no contributiva?

Para solicitar esta prestación, es necesario dirigirse a las administraciones competentes de cada comunidad autónoma, que son las encargadas de gestionar las pensiones no contributivas en su ámbito territorial. En el caso de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, la gestión de estas prestaciones corresponde al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). Es fundamental informarse sobre los trámites y la documentación necesaria para presentar la solicitud de forma correcta.

En resumen, aunque no se cumpla el requisito mínimo de cotización para acceder a la pensión contributiva, la pensión no contributiva de jubilación ofrece una alternativa para garantizar un ingreso mínimo durante la jubilación, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la legislación vigente.