Esto es lo que tienes que hacer si te despiden por estar de baja: la ley te protege

Estar de baja médica no debería ser un motivo para perder el empleo, pero la realidad es que muchos trabajadores en España han sido despedidos mientras se encontraban en situación de incapacidad temporal. Este tipo de despido, aunque lamentablemente más común de lo que debería, no es legal si no existe una causa justificada, y la ley protege al trabajador que se vea en esta situación. Si te despiden por estar de baja, es fundamental que sepas cómo actuar y qué derechos te asisten.

La legislación laboral española establece que el simple hecho de estar de baja médica no puede ser la causa de un despido. La empresa está obligada a justificar el despido con una causa objetiva o disciplinaria que nada tenga que ver con tu situación médica. Si no lo hace, el despido puede ser considerado nulo o improcedente, lo que implica consecuencias importantes para el empleador. La protección del trabajador en este caso no solo abarca la readmisión en su puesto, sino también una indemnización económica por daños y perjuicios.

Qué hacer si te despiden estando de baja

En caso de que seas despedido mientras estás de baja y sospeches que el motivo real de la decisión es precisamente tu situación médica, debes actuar con rapidez. El primer paso es presentar una demanda ante el Juzgado de lo Social en un plazo máximo de 20 días hábiles desde la fecha del despido. No necesitas esperar a recuperarte para iniciar este proceso: puedes autorizar a otra persona para que te represente o iniciar los trámites desde el hospital o tu domicilio. Es importante recopilar toda la documentación relacionada con tu baja médica, tu contrato, el despido y cualquier comunicación de la empresa.

Esto es lo que puedes hacer si te despiden por estar de baja. / INFORMACIÓN

Si el juez considera que el despido ha sido nulo por vulneración de derechos fundamentales (como el derecho a la salud o a la integridad física), la empresa estará obligada a reincorporarte a tu puesto de trabajo y a pagarte los salarios de tramitación, es decir, todo el dinero que dejaste de percibir desde la fecha del despido hasta la reincorporación. Además, puede imponerse una indemnización adicional por los daños morales y económicos sufridos como consecuencia del despido ilegal.

Despido improcedente

En los casos en los que no se demuestre vulneración de derechos fundamentales pero sí que el despido carece de causa suficiente, el juez puede calificarlo como improcedente. En ese caso, la empresa podrá optar entre readmitirte o abonarte una indemnización por despido improcedente, que puede variar en función del salario y de la antigüedad del trabajador en la empresa. Sin embargo, si se trata de un despido claramente vinculado a la baja médica, es muy probable que el tribunal lo declare nulo.