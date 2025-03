Confirmado por la Seguridad Social: casi 700 euros de ayuda si cumples estos requisitos

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una de las principales herramientas de protección social en España. Esta prestación económica, gestionada por la Seguridad Social, busca garantizar un nivel mínimo de ingresos a las personas y familias en situación de vulnerabilidad. En 2025, un beneficiario individual puede llegar a percibir hasta 658,81 euros mensuales, y en determinados casos, sumando complementos, la ayuda puede alcanzar o incluso superar los 700 euros mensuales, como ha confirmado recientemente la propia Seguridad Social.

¿Qué es el Ingreso Mínimo Vital y quién puede solicitarlo?

El Ingreso Mínimo Vital no es una ayuda puntual, sino una prestación mensual y estructural que se otorga a quienes no alcanzan un umbral mínimo de renta. En 2025, este límite se sitúa en 7.905,72 euros anuales para una persona sola. Además, el patrimonio neto, excluyendo la vivienda habitual, no puede superar los 20.353,62 euros. Para acceder, es necesario acreditar residencia legal y efectiva en España durante al menos un año y cumplir ciertos criterios económicos y familiares. Este ingreso actúa como un suplemento de renta, ajustándose a las necesidades concretas de cada unidad de convivencia.

El IMV es la ayuda del Gobierno para combatir la pobreza. / INFORMACIÓN

Cuantías del IMV

Aunque el importe base para una persona sola en 2025 es de 658,81 euros al mes, esta cifra puede superarse gracias a los complementos por hijos a cargo o situaciones especiales, como discapacidad o familias monoparentales. Por ejemplo, en una unidad de convivencia formada por un adulto y varios menores, la prestación puede ascender hasta los 1.594,33 euros mensuales. Además, el Complemento de Ayuda para la Infancia añade hasta 115 euros mensuales por menor de tres años, lo que permite que muchas familias perciban una ayuda final que ronda o supera los 700 euros mensuales.

Compatibilidades con otras prestaciones y beneficios adicionales

Una de las grandes ventajas del Ingreso Mínimo Vital es que es compatible con otras ayudas. Puede coexistir con pensiones contributivas o no contributivas, el subsidio para mayores de 52 años, y otras ayudas sociales. Eso sí, el importe del IMV se ajustará en función de esos ingresos. Además, los beneficiarios están exentos del copago farmacéutico y del pago de tasas para la expedición del DNI de los menores incluidos en la solicitud.

Cómo solicitar el IMV

Solicitar el Ingreso Mínimo Vital es un trámite que se realiza a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, aunque también puede gestionarse presencialmente mediante cita previa. El solicitante debe presentar documentación que acredite su identidad, residencia legal, composición de la unidad de convivencia, y situación económica. La Seguridad Social realiza revisiones periódicas y puede modificar la cuantía si cambian las circunstancias del beneficiario. La transparencia en la información y la actualización de datos son claves para mantener el derecho a la prestación.