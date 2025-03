¿Tu jefe te puede grabar y usar las imágenes para despedirte?

Cada vez más empresas utilizan sistemas de videovigilancia para supervisar a sus empleados. Ante esto, muchos trabajadores se preguntan: ¿mi jefe puede grabarme?, ¿puede usar esas grabaciones para despedirme?, ¿puede ver lo que hago desde su casa?. La respuesta no es un simple “sí” o “no”, porque la legalidad de estas prácticas depende de si se cumple un requisito fundamental: informar previamente al trabajador. Si no se respeta este paso, la empresa podría estar vulnerando tus derechos fundamentalescomo empleado.

¿La empresa puede instalar cámaras para grabarte?

Sí, tu empresa puede instalar cámaras de seguridad que graben lo que sucede dentro del lugar de trabajo. Estas cámaras pueden estar destinadas a garantizar la seguridad, proteger bienes o incluso controlar la actividad laboral. Sin embargo, la empresa está obligada a informar al trabajador de la existencia de esas cámaras. Esto puede hacerse mediante carteles visibles que indiquen claramente que el área está videovigilada, o bien a través de una circular interna o comunicado oficial.

¿Pueden usar las grabaciones para despedirte?

Sí, pero solo si se ha cumplido el requisito de informarte de que estás siendo grabado. En caso de que cometas una infracción o una falta laboral y haya imágenes que lo demuestren, la empresa puede utilizar esas grabaciones como prueba en un despido disciplinario, siempre que el sistema de videovigilancia haya sido instalado de forma legal. Si no se te informó de su existencia, el uso de esas grabaciones podría ser considerado ilícito, y el despido podría ser declarado improcedente o incluso nulo.

¿Puede tu jefe verte desde casa a través de su móvil?

Técnicamente, sí. Muchas empresas disponen de sistemas de cámaras conectadas a Internet que permiten visualizar en tiempo real lo que ocurre en la oficina o en cualquier centro de trabajo. Pero, de nuevo, el punto clave es la información previa. Si el trabajador ha sido notificado de que está siendo grabado durante su jornada, y las cámaras están situadas en lugares permitidos, no hay ilegalidad en que el empresario acceda a esas imágenes desde su móvil. Ahora bien, esta práctica también debe respetar los límites establecidos por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

¿Dónde no pueden instalar cámaras?

Hay zonas completamente prohibidas para instalar cámaras de vigilancia, y esto incluye los baños, vestuarios, comedores o cualquier lugar que afecte directamente a la intimidad del trabajador. Instalar cámaras en estos espacios se considera una vulneración directa de los derechos fundamentales a la intimidad y podría derivar en sanciones graves para la empresa. Incluso si se informa de su existencia, estas grabaciones serían ilegales. Las cámaras solo pueden estar colocadas en lugares justificados y siempre visibles o debidamente notificadas.

Unos carteles advierten de una zona videovigilada por cámaras de seguridad. / ÁXEL ÁLVAREZ

¿Pueden grabarte con audio?

Este es otro punto delicado. En general, no está permitido grabar audio en el lugar de trabajo, ya que puede afectar al derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. Sin embargo, la ley contempla excepciones muy concretas. Por ejemplo, si la empresa tiene sospechas fundadas de una conducta delictiva o infracción grave y lo puede justificar, podría solicitar autorización para el uso de cámaras con audio. En todo caso, esto debe ser excepcional y proporcionado, y también debe informarse al trabajador.

¿Qué pasa si no te han informado?

Si la empresa ha instalado cámaras y no te ha informado debidamente, esas grabaciones no tienen validez legal como prueba ante un tribunal. Además, la compañía podría ser sancionada por la Agencia Española de Protección de Datos por vulnerar la normativa de videovigilancia recogida en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD). Por tanto, si te despiden utilizando imágenes de una cámara de la que no sabías nada, podrías recurrir ese despido y solicitar una indemnización o la readmisión.