Sigue estos pasos para saber si figuras en un listado de morosos antes de pedir un préstamo

Antes de solicitar un crédito, es fundamental asegurarse de no estar incluido en un fichero de morosos, ya que esto podría dificultar la aprobación de la financiación.

En España, existen varios registros de impagados, siendo los más destacados:

ASNEF (Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito): Es el fichero de morosidad más importante de España , gestionado por EQUIFAX IBERICA S.L.

(Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito): Es , gestionado por EQUIFAX IBERICA S.L. RAI (Registro de Aceptaciones Impagadas): Se centra en impagos de personas jurídicas y es mantenido por el Centro de Cooperación Interbancaria.

(Registro de Aceptaciones Impagadas): Se centra en impagos de personas jurídicas y es mantenido por el Centro de Cooperación Interbancaria. Experian Bureau Empresarial : Otro fichero relevante utilizado por entidades financieras para evaluar la solvencia.

: Otro fichero relevante utilizado por entidades financieras para evaluar la solvencia. CIRBE (Central de Información de Riesgos del Banco de España): Aunque no es un registro de morosos, recopila información sobre los riesgos financieros de personas físicas y jurídicas con las entidades de crédito.

Para verificar si estás incluido en alguno de estos ficheros, puedes seguir estos pasos:

Consultar el fichero ASNEF:

Accede a la web de Equifax .

. Sigue las instrucciones para ejercer tus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición).

También puedes enviar una carta al Apartado de Correos 10.546, 28080 Madrid, incluyendo una copia de tu DNI y la solicitud firmada.

Consultar el RAI:

Dado que el RAI se centra en personas jurídicas, si eres empresario o representas a una empresa, puedes contactar directamente con el Centro de Cooperación Interbancaria para obtener información sobre posibles inclusiones.

Consultar la CIRBE:

Cualquier persona puede solicitar gratuitamente un informe de sus riesgos financieros en el Banco de España.

Accede al enlace proporcionado por el Banco de España para realizar la solicitud.

Es importante destacar que, según la normativa española, las entidades responsables de estos ficheros deben notificarte en un plazo máximo de 30 días si has sido incluido en alguno de ellos. Sin embargo, si sospechas que podrías estar en una lista de morosos y no has recibido ninguna notificación, es recomendable realizar las consultas mencionadas para asegurarte y, en caso de ser necesario, tomar las medidas oportunas para regularizar tu situación.