Cómo viajar gratis en tren hasta julio: abono, condiciones y trayectos

El tren es uno de los medios de transporte favoritos de los españoles, y si es gratis, mejor todavía. A principios de año el Consejo de Ministros aprobó mantener hasta el 30 de junio las ayudas al transporte para los viajes de Cercanías, Rodalies y Media Distancia Convencional. Gracias al abono gratuito estos pasajeros podrán viajar sin pagar en estos trenes aunque en algunos servicios habrá que abonar una fianza de entre 10 y 20 euros que se devolverá a posteriori.

En cuanto a los usuarios recurrentes de Avant también tendrán una rebaja, en esta ocasión, del 50 % en los títulos multiviaje (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45), al igual que los abonos de Cercanías de Asturias y Cantabria. Serán gratis los servicios Avant entre Ourense y A Coruña, entre Madrid y Salamanca y entre Murcia y Alicante, con fianza de 20 euros.

Requisitos para el abono gratuito de Renfe

Dependiendo del abono que se quiera solicitar se deberán cumplir una serie de requisitos. Serían los siguientes:

Cercanías, Rodalies y Media Distancia: que el usuario haya realizado un mínimo de 16 viajes durante la vigencia de cada abono.

que el usuario haya realizado un mínimo de 16 viajes durante la vigencia de cada abono. Media Distancia convencional: solo se pueden realizar cuatro viajes al día (ida y/o vuelta) para un mismo trayecto. Además, si el usuario formaliza al menos tres veces un viaje que después no realiza o cancela fuera del plazo permitido (60 minutos antes de la salida) se considerará uso fraudulento. En ese caso, se anulará el abono, se incautará la fianza y no se le expedirá un nuevo abono para ningún origen-destino hasta transcurridos 30 días desde la anulación.

solo se pueden realizar cuatro viajes al día (ida y/o vuelta) para un mismo trayecto. Además, si el usuario formaliza al menos tres veces un viaje que después no realiza o cancela fuera del plazo permitido (60 minutos antes de la salida) se considerará uso fraudulento. En ese caso, se anulará el abono, se incautará la fianza y no se le expedirá un nuevo abono para ningún origen-destino hasta transcurridos 30 días desde la anulación. Avant : si el viajero formaliza en al menos tres ocasiones un trayecto que no realiza ni anula antes de 60 minutos de la partida, pierde el derecho a obtener un nuevo abono con descuento durante 90 días desde la notificación de la última infracción. Sí podrá obtener nuevos abonos sin descuento.

: si el viajero formaliza en al menos tres ocasiones un trayecto que no realiza ni anula antes de 60 minutos de la partida, pierde el derecho a obtener un nuevo abono con descuento durante 90 días desde la notificación de la última infracción. Sí podrá obtener nuevos abonos sin descuento. Tanto en Media Distancia como en Avant, no se podrán formalizar viajes para dos o más trenes consecutivos en el mismo sentido hasta que transcurra el triple de tiempo de lo que dura el viaje programado. Por ejemplo, si el tiempo de viaje entre dos estaciones es de una hora y se ha formalizado en un tren con salida a las 8 de la mañana, solo se podrá formalizar de nuevo en otro que salga a partir de las 11 (1 hora x 3).

Abonos gratuitos Renfe: ¿hasta cuándo se pueden usar?

Los abonos de Renfe tienen validez hasta el 30 de abril, aunque Renfe emitirá otro abono para cubrir los meses de mayo y junio con una fianza y unas obligaciones de trayectos menores para cubrir hasta el 1 de julio. Todos los abonos son unipersonales e intransferibles.

Según la web de la Moncloa, los títulos para trenes Avant tienen estas condiciones específicas:

Abono Tarjeta Plus (30-50 viajes de ida o vuelta indistintamente): Su periodo de validez es de 90 días desde la fecha de su compra y los viajes deben consumirse (dentro de ese periodo) en 60 días desde que se haya realizado la primera formalización.

(30-50 viajes de ida o vuelta indistintamente): Su periodo de validez es de 90 días desde la fecha de su compra y los viajes deben consumirse (dentro de ese periodo) en 60 días desde que se haya realizado la primera formalización. Tarjeta Plus 10 Normal o Estudiante (10 viajes de ida o vuelta indistintamente): Es válida 30 días desde la fecha de su compra y los viajes tienen que realizarse (dentro del periodo de validez) en 20 días desde la primera formalización.

(10 viajes de ida o vuelta indistintamente): Es válida 30 días desde la fecha de su compra y los viajes tienen que realizarse (dentro del periodo de validez) en 20 días desde la primera formalización. Tarjeta Plus 10-45: Incluye 10 viajes de ida o vuelta, indistintamente, siempre en el mismo trayecto, entre dos estaciones. Se puede usar durante 45 días desde la fecha de compra.

¿Cómo se solicitan los abonos gratuitos de Renfe?

El proceso para conseguir los abonos gratuitos de Renfe en 2025 es muy sencillo ya que puede hacerse en las taquillas y en las máquinas de autoventa de las estaciones de Renfe. Igualmente, si se quiere hacer online, se puede acceder desde la web de Renfe, la app de Renfe y en la app de Renfe Cercanías para los que será necesario usar el DNI.

Está previsto que a partir del 1 de julio se pongan en marcha nuevas bonificaciones para el precio del billete para los usuarios del tren recogidas en el Real Decreto-ley aprobado el 28 de enero de 2025.