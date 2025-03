Tu empresa no te lo va a agradecer: el error tras sufrir un accidente laboral que puede costarte caro

Muchas personas creen que si tienen un accidente laboral y no reclaman, su lealtad será recompensada por la empresa. Sin embargo, esto rara vez ocurre. Así lo recuerda el experto en derecho laboral que gestiona la cuenta de Instagram "Un tío legal", donde expone un caso real y contundente.

El caso de Juan: un ejemplo que no debes seguir

En uno de sus vídeos, el especialista cuenta la historia de un trabajador que sufrió un grave accidente laboral, con la amputación de varios dedos. El empleado decidió no denunciar ni reclamar indemnización, porque se sentía agradecido y valorado por la empresa. Pero un año después, fue despedido sin miramientos.

El mensaje es claro: no seas Juan.

¿Por qué debes reclamar siempre que tengas un accidente laboral?

No reclamar tras un accidente laboral no te hace mejor trabajador ni te asegura ningún trato especial. Como explica este experto en derecho, para la empresa solo eres un número. Y lo más importante: la indemnización la paga una aseguradora, no tu jefe directamente.

Por tanto, no reclamar solo te perjudica a ti, tanto en lo económico como en lo profesional.

¿Qué cubre una indemnización por accidente laboral?

La indemnización puede cubrir:

Días de baja médica

Secuelas físicas o psicológicas

Rehabilitación

Gastos médicos

Adaptación del puesto de trabajo en caso de necesidad

En caso de accidente grave o incapacidad permanente, las cuantías pueden ser muy elevadas.

¿Cuándo y cómo reclamar?

El primer paso es notificar el accidente a la empresa y al servicio de prevención, además de acudir a un médico. Después, es fundamental recoger pruebas, como informes médicos, testigos y partes de accidente.

Con esta documentación, puedes acudir a:

Un abogado especializado en derecho laboral

La Seguridad Social

La mutua de accidentes de trabajo

O iniciar una reclamación judicial si la empresa no colabora

No es egoísmo, es justicia

Sentir que estás traicionando a tu empresa por reclamar lo que te corresponde es un error común. Pero tus derechos laborales están por encima de la lealtad mal entendida. Cuidar de tu salud y de tu futuro profesional es una prioridad, no un capricho.